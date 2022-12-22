PlayStation Plus 2023 ocak ayı ücretsiz oyunları

22 Aralık 2022 Perşembe, 10:09

PlayStation Plus abonelerine özel olarak verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu. Ocak ayında toplam fiyatı 5 bin 602 TL olan oyunlar 'ücretsiz' olarak sunulacak.

OCAK AYINDA SUNULACAK OYUNLAR BELLİ OLDU

PlayStation Plus abonelerine sunulacak oyunların büyük bir kısmı PlayStation 5'te destekleniyor oluşu da dikkat çekiyor.

Bu ay toplamda 17 oyun ücretsiz olarak abonelere sunulacak. İşte o oyunların tamamı:

WWE 2K22

Platform:PS4

Fiyatı: 699 TL

Far Cry 5

Platform: PS4

Fiyatı: 569 TL

Far Cry New Dawn

Platform: PS4

Fiyatı:269 TL

Far Cry Primal

Platform: PS4

Fiyatı:349 TL

Mortal Shell

Platform: PS4

Fiyatı: 269 TL

Judgement

Platform: PS4

Fiyatı: 259 TL

Yakuza: Like a Dragon

Platform: PS4/PS5

Fiyatı: 459 TL

Yakuza 6: The Song of Life

Platform: PS4

Fiyatı: 84 TL

Middle Earth: Shadow of Mordor

Platform: PS4

Fiyatı: 144 TL

Middle Earth: Shadow of War

Platform: PS4

Fiyatı: 284 TL

The Pedestrian

Platform: PS4/PS5

Fiyatı: 153 TL

Evil Genius 2: World Domination

Platform: PS4/PS5

Fiyatı: 349 TL

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion

Platform: PS4

Fiyatı: 219 TL

Ben 10: Power Trip

Platform: PS4/PS5

Fiyatı: 559 TL

Gigantosaurus The Game

Platform: PS4

Fiyatı: 219 TL

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition

Platform: PS4

Fiyatı: 529 TL

Worms W.M.D

Platform: PS4

Fiyatı: 299 TL