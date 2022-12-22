PlayStation Plus 2023 ocak ayı ücretsiz oyunları
PlayStation Plus 2023 ocak ayı ücretsiz oyunları belli oldu. 5 bin 602 TL'lik oyunlar ücretsiz olarak oyunseverlere verilecek.
PlayStation Plus abonelerine özel olarak verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu. Ocak ayında toplam fiyatı 5 bin 602 TL olan oyunlar 'ücretsiz' olarak sunulacak.
OCAK AYINDA SUNULACAK OYUNLAR BELLİ OLDU
PlayStation Plus abonelerine sunulacak oyunların büyük bir kısmı PlayStation 5'te destekleniyor oluşu da dikkat çekiyor.
Bu ay toplamda 17 oyun ücretsiz olarak abonelere sunulacak. İşte o oyunların tamamı:
WWE 2K22
Platform:PS4
Fiyatı: 699 TL
Far Cry 5
Platform: PS4
Fiyatı: 569 TL
Far Cry New Dawn
Platform: PS4
Fiyatı:269 TL
Far Cry Primal
Platform: PS4
Fiyatı:349 TL
Mortal Shell
Platform: PS4
Fiyatı: 269 TL
Judgement
Platform: PS4
Fiyatı: 259 TL
Yakuza: Like a Dragon
Platform: PS4/PS5
Fiyatı: 459 TL
Yakuza 6: The Song of Life
Platform: PS4
Fiyatı: 84 TL
Middle Earth: Shadow of Mordor
Platform: PS4
Fiyatı: 144 TL
Middle Earth: Shadow of War
Platform: PS4
Fiyatı: 284 TL
The Pedestrian
Platform: PS4/PS5
Fiyatı: 153 TL
Evil Genius 2: World Domination
Platform: PS4/PS5
Fiyatı: 349 TL
Adventure Time: Pirates of the Enchiridion
Platform: PS4
Fiyatı: 219 TL
Ben 10: Power Trip
Platform: PS4/PS5
Fiyatı: 559 TL
Gigantosaurus The Game
Platform: PS4
Fiyatı: 219 TL
Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition
Platform: PS4
Fiyatı: 529 TL
Worms W.M.D
Platform: PS4
Fiyatı: 299 TL
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