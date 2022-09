PlayStation Plus eylül ayı oyunları belli oldu

01 Eylül 2022 Perşembe, 10:52

Sony, PlayStation Plus için eylül ayı oyunlarını duyurdu. Bu kapsamda Essential, Extra ve Deluxe, için sunulan oyunlar oyunseverlerin yüzünü güldürecek. Essential abonelerine NFT Heat olmak üzere üç oyun veriliyor. Extra ve Deluxe’ta ise Deathloop, Assassin’s Creed: Origins ve Watch Dogs 2 gibi efsane oyunlar yer alıyor.

PLAYSTATION PLUS EYLÜL AYI OYUN LİSTESİ

Bildiğiniz üzere Sony, PS Plus sistemini rakibi, Microsoft’un oyun hizmeti Xbox Game Pass alternatifi olarak geliştirmişti. PS Plus tarafında oyun kütüphanesi her geçen gün genişlerken, gelecek ay PS Plus Essential tarafında Need for Speed Heat, Toem ve Granblue Fantasy: Versus yolda.

İşte tam liste:

PlayStation Plus Essential Eylül oyunları

Need for Speed Heat (PS4)

Toem (PS5)

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

PlayStation Plus Extra ve Deluxe Eylül oyunları

Alex Kidd In Miracle World DX

Assassin’s Creed Origins

Chicory: A Colorful Tale

Deathloop

Dragon Ball Xenoverse 2

Monster Energy Supercross: The Official Video Game 5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim VS The World

Spiritfarer: Farewell Edition

Watch Dogs 2

PlayStation Plus Deluxe tarafında ise 20 Eylül’de yeni bir güncelleme yapılarak şu oyunlar kütüphaneye eklenecek:

PlayStation Plus Deluxe Eylül oyunları

Bentley’s Hackpack (PS3)

Kingdom of Paradise (PSP)

Sly Cooper: Thieves In Time (PS3)

Syphon Filter 2 (PS1)

The Sly Collection (PS3)

Toy Story 3 (PSP)