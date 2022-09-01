PlayStation Plus eylül ayı oyunları belli oldu
PlayStation Plus kullanıcıları eylül ayı oyunları belli oldu. Her ay farklı oyunlarla karşılaşan Plus kullanıcıları için güzel bir oyun listesi var.
Sony, PlayStation Plus için eylül ayı oyunlarını duyurdu. Bu kapsamda Essential, Extra ve Deluxe, için sunulan oyunlar oyunseverlerin yüzünü güldürecek. Essential abonelerine NFT Heat olmak üzere üç oyun veriliyor. Extra ve Deluxe’ta ise Deathloop, Assassin’s Creed: Origins ve Watch Dogs 2 gibi efsane oyunlar yer alıyor.
PLAYSTATION PLUS EYLÜL AYI OYUN LİSTESİ
Bildiğiniz üzere Sony, PS Plus sistemini rakibi, Microsoft’un oyun hizmeti Xbox Game Pass alternatifi olarak geliştirmişti. PS Plus tarafında oyun kütüphanesi her geçen gün genişlerken, gelecek ay PS Plus Essential tarafında Need for Speed Heat, Toem ve Granblue Fantasy: Versus yolda.
İşte tam liste:
PlayStation Plus Essential Eylül oyunları
Need for Speed Heat (PS4)
Toem (PS5)
Granblue Fantasy: Versus (PS4)
PlayStation Plus Extra ve Deluxe Eylül oyunları
Alex Kidd In Miracle World DX
Assassin’s Creed Origins
Chicory: A Colorful Tale
Deathloop
Dragon Ball Xenoverse 2
Monster Energy Supercross: The Official Video Game 5
Rabbids Invasion: The Interactive TV Show
Rayman Legends
Scott Pilgrim VS The World
Spiritfarer: Farewell Edition
Watch Dogs 2
PlayStation Plus Deluxe tarafında ise 20 Eylül’de yeni bir güncelleme yapılarak şu oyunlar kütüphaneye eklenecek:
PlayStation Plus Deluxe Eylül oyunları
Bentley’s Hackpack (PS3)
Kingdom of Paradise (PSP)
Sly Cooper: Thieves In Time (PS3)
Syphon Filter 2 (PS1)
The Sly Collection (PS3)
Toy Story 3 (PSP)
İlgili Haberler
- Tanıtılmasının ardından 9 yıl geçmişti, yeni güncelleme aldı!
-
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı