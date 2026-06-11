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Xbox CEO'su: 'Talep edildiği kadar konsol üretemiyoruz'

Xbox CEO'su: 'Talep edildiği kadar konsol üretemiyoruz'

11.06.2026 17:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Xbox CEO'su: 'Talep edildiği kadar konsol üretemiyoruz'

Uzun bir süredir teknoloji sektörünün üstünde tedarik sorunu var. Çip krizi ve diğer bazı bileşenlerin üretimiyle ilgili yaşanan sorunlar donanım ürünlerine odaklanan şirketleri de etkiliyor.
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Oyun konsolları üreticileri bir süredir tedarik sorunu yaşıyor. Bütün teknoloji şirketlerini vuran bu sorunla ilgili en son Xbox tarafından açıklama geldi. Xbox CEO'su Asha Sharma ve Matt Booty, Xbox Wire üzerinden yaptıkları paylaşımda yaşanan ciddi sorunlara değindi. 

Xbox konsollarının üretimi, parça tedarikleriyle ilgili yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak talep edildiği kadar yapılamıyor. 

Özellikle cihazın depolama bileşenleri için ödenen fiyatların artması, maliyetlerin ikiye katlanması gibi sorunlar yaşayan Xbox, 2027 tatil dönemi için planlama yaparken fiyatların iki yıl önce ödenen miktara göre beş katına çıkmasını bekliyor. Bu da şirkete büyük bir yük oluyor. 

Xbox yöneticisi, şirketin yaptığı seçimler nedeniyle sektörde yaşanan bileşen krizinden daha çok etkilendiklerini söylendi. Şirket, birçok sebep bir araya gelince oyuncuların talep ettiği miktarda konsol üretemiyor.

Şirket Xbox konsol maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla farklı iş modelleri üzerinde çalışıyor. 

Diğer bir açıklamaya göre daha uzun bir süre daha devam etmesi beklenen bu bellek krizinin Xbox'ı Project Helix olarak bilinen yeni planlarını da güncellemeye itiyor.

İlgili Konular: #teknoloji #Video oyunu #Xbox konsolları

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