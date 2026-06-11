Xbox'a özel olarak çıkan oyunlar PC'de ve bulutta da oynanabilecek

Microsoft ve Sony gibi şirketler oyun konsollarına özel oyunlar çıkartıp diğer platformlara sunmak istemiyor. Bu da oyunseverlerin eğer tanıtılan oyunu oynamak istiyorsa çıkan konsola sahip olmasını ya da satın almasını gerektiriyor.

Sony, PlayStation özel oyunlarını diğer platformlara sunmayacağını duyurmuştu. Benzer bir hamle de Microsoft'tan geldi. Xbox kısa bir süre önce konsollarına özel olarak tanıttığı Gears of War E-Day ve Clockwork Revolution oyunlarını Xbox konsollarına getireceğini duyurdu. Ancak burada sadece konsol değil, aynı zamanda PC ve bulut tarafta da oynanacağı açıklandı.

Aynı strateji Xbox'a özel olarak çıkan diğer oyunlar için de geçerli olacak. Oyunlar, eğer bu şekilde tanıtılıyorsa, PlayStation ve Nintendo Switch gibi cihazlara gelmeyecek.