PlayStation Plus fiyatları zamlanıyor! Türkiye'de ne kadar olacak?

Sony'nin aylık abonelik sistemi PlayStation Plus için zam yapılacağı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 23:19
PlayStation Plus fiyatları zamlanıyor! Türkiye'de ne kadar olacak?
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Sony'nin hizmeti PlayStation Plus fiyatları Türkiye'de halihazırda farklı aboneliklere göre değişiyor. Yıllık olan aboneliklerde,  Essential 240 TL, Extra 400 TL ve Deluxe 460 TL şeklinde değişiyor. Ancak yeni yapılan duyuru ile abonelik hizmeti 6 Eylül'den itibaren zamlanacak.

NE KADAR ZAM GELECEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Türkiye'de fiyatlandırmanın nasıl olacağı bilinmiyor ancak, ABD'de fiyatlar yüzde 35 oranında artacak. Kabaca, ABD'deki fiyatlandırma gibi bir zam söz konusu olursa yıllık aboneliklerdeki güncel fiyatlar şu şekilde olacak: Essential 320 TL, Extra 540 TL ve Deluxe 640 TL. 

Söz konusu yüzde 35'lik zam ise yalnızca tahmini bir oran çünkü Microsoft'un abonelik hizmeti ABD'de yüzde 10 civarında zamlanırken Türkiye'de yüzde 166 zamlanmıştı. Yani Sony de bu şekilde Türkiye'deki fiyatlandırmayı daha farklı yapabilir. 

Sony'nin resmi açıklamasıyla Türkiye'deki zam oranının ne kadar olacağı kısa süre içinde belli olacak.

 

 


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