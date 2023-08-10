Bir kullanıcı 27 yıllık PlayStation Plus Deluxe satın aldı

Oyun fiyatlarının başını alıp gittiği şu günlerde bir kullanıcı 27 yıllık PlayStation Plus Deluxe aboneliği aldığını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 14:15
Bir kullanıcı 27 yıllık PlayStation Plus Deluxe satın aldı
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Sony'nin abonelik hizmeti PlayStation Plus, bir süredir aboneliklerini uzatan kullanıcılarla gündeme geliyor. Twitter'da bir kullanıcı da 2050 yılına kadar yaptırdığı PlayStation Plus Deluxe aboneliğini paylaştı. Kullanıcı 27 yıllık abonelik aldı.

OYUN FİYATLARI ARTINCA ÇÖZÜM ABONELİK SİSTEMLERİNDE BULUNDU

Xbox Game Pass için de benzer bir yolu tercih eden oyunseverler, uzun süreli abonelikleri çok daha uyguna satın almış oluyor. O yüzden eğer oyun tutkunuysa bu tarz abonelik sistemlerine kayıt alıyor. 

PlayStation Plus için zam bekleniyordu ve bu zam öncesi bir kullanıcı aboneliğini 27 yıllığına yeniledi. Aylık olarak 460 TL ödeyecek olan kullanıcı 27 yılda toplamda 12 bin 420 TL ödeyecek.

 

Bazı oyunseverler bu durumu abartılı bulsa da küçük bir hesap yapıldığında abonelik sistemine gelecek zam ile bu meblağların çok daha üzerine çıkılacağı düşünülüyor. Game Pass'e bir süre önce yüzde 166'lık bir zam geldi. PlayStation Plus için de aşağı yukarı benzer bir zam gelirse 460 TL'lik olan bu hizmetin bedeli 1.223 TL olacak. 

Öte yandan 27 yıl ile bu yeni zamlı rakamı hesaplarsak, 33 binin üzerinde bir rakam çıkıyor ki bu tek bir zam üzerine yapılan hesaplama. Aralarda pek çok kez zam yapılacak ve fiyatı daha da artacaktır.


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