PlayStation Plus ücretsiz aralık oyunları belli oldu

Aralık ayında PlayStation Plus abonelerine özel ücretsiz oyunlar belli oldu. Oyunseverlere bu ay 3 ücretsiz oyun sunulacak.

PlayStation Plus ücretsiz aralık oyunları belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:18

Sony, PlayStation Plus hizmeti için her ay yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. Listelenen oyunlar 3 Aralık'tan sonra kütüphaneye eklenebiliyor olacak.

ARALIK AYINDA PLAYSTATION PLUS'A ÜCRETSİZ EKLENECEK OYUNLAR

Oyunlar ise It Takes Two, Aliens: Dark Descent ve Temtem oldu.

  • It Takes Two | PS5, PS4
  • Aliens: Dark Descent | PS4, PS5
  • Temtem | PS5

Platforma kasım ayında eklenen oyunlar şu şekilde olmuştu: Ghostwire: Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 ve Death Note Killer Within. 


Etiketler: #PlayStation Plus

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