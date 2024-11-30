PlayStation Plus ücretsiz aralık oyunları belli oldu
Aralık ayında PlayStation Plus abonelerine özel ücretsiz oyunlar belli oldu. Oyunseverlere bu ay 3 ücretsiz oyun sunulacak.
Sony, PlayStation Plus hizmeti için her ay yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. Listelenen oyunlar 3 Aralık'tan sonra kütüphaneye eklenebiliyor olacak.
ARALIK AYINDA PLAYSTATION PLUS'A ÜCRETSİZ EKLENECEK OYUNLAR
Oyunlar ise It Takes Two, Aliens: Dark Descent ve Temtem oldu.
- It Takes Two | PS5, PS4
- Aliens: Dark Descent | PS4, PS5
- Temtem | PS5
Platforma kasım ayında eklenen oyunlar şu şekilde olmuştu: Ghostwire: Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 ve Death Note Killer Within.
Etiketler: #PlayStation Plus
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