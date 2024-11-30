PlayStation Plus ücretsiz aralık oyunları belli oldu

Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:18

Güncelleme: 30.11.2024 - 09:18

Sony, PlayStation Plus hizmeti için her ay yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. Listelenen oyunlar 3 Aralık'tan sonra kütüphaneye eklenebiliyor olacak.

ARALIK AYINDA PLAYSTATION PLUS'A ÜCRETSİZ EKLENECEK OYUNLAR

Oyunlar ise It Takes Two, Aliens: Dark Descent ve Temtem oldu.

It Takes Two | PS5, PS4

Aliens: Dark Descent | PS4, PS5

Temtem | PS5

Platforma kasım ayında eklenen oyunlar şu şekilde olmuştu: Ghostwire: Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 ve Death Note Killer Within.