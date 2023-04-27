PlayStation Plus'a mayıs ayında eklenecek ücretsiz oyunlar

Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 11:00

PlayStation Plus, abonelikleri için sunulan oyunlara yenileri ekleniyor. Mayıs ayı içinde pek çok oyun PS4 ve PS5 sahiplariyle buluşacak. Uzun zamandır beklenenlerin yanında, yeni çıkanlar da var.

MAYIS AYI İÇİNDE GELECEK OYUNLAR

Listelenen oyunların tamamına 2 Mayıs'dan sonra ulaşım sağlanacak.

GRID Legends, Normalde fiyatı: 700 TL/ Platformları: PS4 ve PS5

Chivalry 2, Normalde fiyatı: 399 TL / Platformları: PS4 ve PS5

Descenders, Normalde fiyatı: 159 TL/ Platformları: PS4

Yukarıda ücretsiz olarak verilen oyunların normaldeki fiyatının toplamı 1.258 TL oluyor. Bu oyunlar 2 Mayıs'tan itibaren tamamen ücretsiz hale geliyor.