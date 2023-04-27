PlayStation Plus'a mayıs ayında eklenecek ücretsiz oyunlar

Sony, sunduğu PlayStation Plus aboneliği kapsamında oyunlar eklemeye devam ediyor. PlayStation Plus'ın mayıs ayında gelecek oyunlar belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:00
PlayStation Plus'a mayıs ayında eklenecek ücretsiz oyunlar
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PlayStation Plus, abonelikleri için sunulan oyunlara yenileri ekleniyor. Mayıs ayı içinde pek çok oyun PS4 ve PS5 sahiplariyle buluşacak. Uzun zamandır beklenenlerin yanında, yeni çıkanlar da var. 

MAYIS AYI İÇİNDE GELECEK OYUNLAR

Listelenen oyunların tamamına 2 Mayıs'dan sonra ulaşım sağlanacak.

  • GRID Legends, Normalde fiyatı: 700 TL/ Platformları: PS4 ve PS5
  • Chivalry 2, Normalde fiyatı: 399 TL / Platformları: PS4 ve PS5
  • Descenders, Normalde fiyatı: 159 TL/ Platformları: PS4

Yukarıda ücretsiz olarak verilen oyunların normaldeki fiyatının toplamı 1.258 TL oluyor. Bu oyunlar 2 Mayıs'tan itibaren tamamen ücretsiz hale geliyor.


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