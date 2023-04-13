PlayStation Plus'a nisanda gelecek oyunlar belli oldu

Sony, sunduğu PlayStation Plus aboneliği kapsamında oyunlar eklemeye devam ediyor. PlayStation Plus'ın nisan ayında gelecek oyunlar belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:49
PlayStation Plus'a nisanda gelecek oyunlar belli oldu
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PlayStation Plus, abonelikleri için sunulan oyunlara yenileri ekleniyor. Nisan ayı içinde pek çok oyun PS4 ve PS5 sahiplariyle buluşacak. Uzun zamandır beklenenlerin yanında, yeni çıkanlar da var. 

NİSAN AYI İÇİNDE GELECEK OYUNLAR

Listelenen oyunların tamamına 18 Nisan'dan sonra ulaşım sağlanacak.

  • Bassmaster Fishing (PS5, PS4)
  • DOOM Eternal (PS5, PS4)
  • The Evil Within (PS4)
  • Kena: Bridge of Spirits (PS5, PS4)
  • Paradise Killer (PS5, PS4)
  • Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS5, PS4)
  • Riders Republic (PS5, PS4)
  • Sackboy: A Big Adventure (PS5, PS4)
  • Slay the Spire (PS4)
  • Wolfenstein: The Old Blood (PS4)
  • Wolfenstein II: The New Colossus (PS4)

PlayStation 4

  • DOOM
  • DOOM II
  • DOOM 3
  • Dishonored: Definitive Edition

Oyun kataloğundan ayrılacak oyunlar da var. 15 Mayıs'tan sonra Spider-Man, Resident Evil ve NBA 2K Playgrounds 2 oyunları ücretsiz listeden çıkıyor.


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