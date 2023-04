PlayStation, bu iki popüler oyun için pek çok oyunu iptal etmiş

Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:33

Güncelleme: 27.04.2023 - 10:33

Sony, şu sıralar yeni el konsolu üzerinde çalışırken bir diğer yandan PlayStation 5 için yeni bir sürümü geliştirdiği konusuyla gündeme geliyor. Bir diğer yandan The Guardian gazatesinde yayınlanan yeni bir röportajda eski PlayStation Başkanı Shuhei Yoshida'nın bazı çarpıcı açıklamaları da bulunuyor.

POPÜLER OYUNLAR İÇİN 'BAŞARILI OLMA POTANSİYELİ' OLMAYAN OYUNLAR İPTAL EDİLİYOR

Yapılan röportajda popüler oyunlar için geliştirilme aşamasında olan bazı yeni oyunların üstünün çizildiğini ve iptal edildiği açıklanıyor.

Yoshida, oyun geliştirme süreçlerinin artan maliyetlerinden bahsederken, geliştiricileri kurtarmak için pek çok oyunun iptal edildiğini, daha maliyetli ve detaylı oyunlara yönelmek durumunda kaldıklarını aktarıyor. 2008'den 2019 yılına kadarki oyunlarda imzası bulunan Yoshida, The Last of Us ve God of War gibi popüler oyunların geliştirilmesi için diğer oyunların heba edildiğini söylüyor.

PlayStation yıllardır 'başarısız olma potansiyeli olan oyunlar' için iptal kararı alıyor. Bunun arkasında ise oyun geliştiricilerini boşa uğraştırmamak varken yüksek harcamalardan kaçmak var.

PS olarak pek çok fikri denediklerini aktaran eski başkan, bunların çoğunun başarısız olduğunu vurguluyor. Öncelikle bir prototip geliştirdiğini sonrasında onu değerlendirmeye aldıklarını aktaran Yoshida, fazla zaman ve para harcayıp başarısız olmak istemediklerini belirtiyor.

Oyunların maliyeti ise her geçen gün artıyor. 2010 yılında çıkan God of War III, 44 milyon dolara mal olurken, 2022 yılında çıkan yeni God Of War: Ragnarök, 200 milyon dolara oyunseverlerin karşısına çıktı. Bu ise yıllar içinde artan maliyetlerin ne kadar büyük yük oluşturduğunu kanıtlıyor.