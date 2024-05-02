PlayStation Plus'a mayıs ayında hangi oyunlar eklenecek?

PlayStation Plus'a mayıs ayında gelecek oyunlar belli oldu. Mayıs ayında 5 bin 500 TL'lik 4 oyun geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:25
PlayStation Plus'a mayıs ayında hangi oyunlar eklenecek?
Abone Ol google-news

Sony'nin PlayStation Plus'ı için yeni oyunlar kataloğa ekleniyor. Mayıs ayının başından itibaren platforma dahil olacak oyunlar var. Buna göre dört yeni oyun dahil oluyor. Fiyatı 2 bin 900 TL olan EA Sports FC 24 Standard Edition gelirken, 999 TL'lik Ghostrunner 2 PS5 için geliyor. 

PLAYSTATION PLUS ABONELERİ İÇİN MAYIS OYUNLARI

Aynı zamanda 749 TL'lik Tunic ve 829 TL'lik Destiny 2: Lightfall 7 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus aboneleri için sunulacak.

Oyunlar haziran ayına kadar erişilebilir olacak. Bunlardan Ghostrunner 2, Tunic ve Destiny 2: Lightfall, 3 Haziran'a kadar, EA Sports FC 24 ise 17 Haziran'a kadar erişilebilir durumda olacak. 


PlayStation Plus haberleri

İlgili Haberler

PlayStation Plus'a nisan ayında hangi oyunlar eklenecek?

PlayStation Plus'a nisan ayında hangi oyunlar eklenecek?
PlayStation Plus'a ocak ayında eklenecek oyunlar hangileri?

PlayStation Plus'a ocak ayında eklenecek oyunlar hangileri?
Sony'den PlayStation Plus abonelik fiyatlarına yönelik açıklama

Sony'den PlayStation Plus abonelik fiyatlarına yönelik açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski hocası İrfan Can Kahveci'nin yeni adresini duyurdu: 'Sezon sonunda kulüpler anlaşırsa...'

Eski hocası İrfan Can Kahveci'nin yeni adresini duyurdu: 'Sezon sonunda kulüpler anlaşırsa...'
O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…

O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…
Toyota 3. kez Eyebrand Ödülünün sahibi oldu

Toyota 3. kez Eyebrand Ödülünün sahibi oldu
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı
Süper Lig'in yeni takımı Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi!

Süper Lig'in yeni takımı Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi!
Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’

Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’
Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: 'En doğru proje'

Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: 'En doğru proje'
Türkiye, Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı davaya ortak oluyor

Türkiye, Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı davaya ortak oluyor