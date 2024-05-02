PlayStation Plus'a mayıs ayında hangi oyunlar eklenecek?

Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:25

Güncelleme: 02.05.2024 - 00:25

Sony'nin PlayStation Plus'ı için yeni oyunlar kataloğa ekleniyor. Mayıs ayının başından itibaren platforma dahil olacak oyunlar var. Buna göre dört yeni oyun dahil oluyor. Fiyatı 2 bin 900 TL olan EA Sports FC 24 Standard Edition gelirken, 999 TL'lik Ghostrunner 2 PS5 için geliyor.

PLAYSTATION PLUS ABONELERİ İÇİN MAYIS OYUNLARI

Aynı zamanda 749 TL'lik Tunic ve 829 TL'lik Destiny 2: Lightfall 7 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus aboneleri için sunulacak.

Oyunlar haziran ayına kadar erişilebilir olacak. Bunlardan Ghostrunner 2, Tunic ve Destiny 2: Lightfall, 3 Haziran'a kadar, EA Sports FC 24 ise 17 Haziran'a kadar erişilebilir durumda olacak.