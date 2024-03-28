PlayStation Plus'a nisan ayında hangi oyunlar eklenecek?

Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:40

Güncelleme: 28.03.2024 - 09:40

Sony'nin PlayStation Plus'ı için yeni oyunlar kataloğa ekleniyor. 2 Nisan'dan itibaren platforma dahil olacak oyunlar var. Buna göre üç yeni oyun dahil oluyor. Fiyatı 1.400 TL olan Immortals of Aveum PS5 için gelirken, 999 TL'lik Minecraft Legends hem PS4 hem de PS5 için geliyor.

NİSAN AYINDA HANGİ OYUNLAR PLAYSTATION PLUS'A GELİYOR HANGİLERİ AYRILIYOR?

Bir diğer yandan 429 TL'lik fiyatı olan Skul: The Hero Slayer da nisan ayında PlayStation Plus'a dahil oluyor.

Açıklanan üç oyun 2 Nisan'dan itibaren PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe kullanıcıları için sunulacak.

Platformdan 1 Nisan'da kaldırılacak oyunlar da açıklandı. Bu oyunlar da 1 Nisan'dan önce kütüphaneye eklenince ayrılsa bile kalıcı olarak kullanıcıda kalıyor: