PlayStation Plus'a ocak ayında eklenecek oyunlar hangileri?

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:20

Güncelleme: 28.12.2023 - 13:20

Sony'nin hizmeti PlayStation Plus için yeni oyunlar kataloğa ekleniyor. 2 Ocak'tan sonra platforma dahil olacak oyunlar var. Bunun yanı sıra 1 Ocak itibarıyla da ayrılacak oyunlar da açıklandı.

PlayStation Plus kütüphanesine ocak ayında eklenecek oyunlar:

Oyun Normalde fiyatı

A Plague Tale: Requiem 1.499 TL PS5 Evil West 1.499 TL PS4 / PS5 Nobody Saves the World 239 TL PS4 / PS5

1 Ocak itibarıyla ayrılacak oyunlar da şöyle sıralanıyor:

Lego 2K Drive

Powewash Simulator

Sable