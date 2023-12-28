PlayStation Plus'a ocak ayında eklenecek oyunlar hangileri?
Sony'nin hizmeti PlayStation Plus'a ocak ayının başlarında eklenecek oyunlar açıklandı. Bunun yanı sıra üç oyun da ücretsiz olarak veriliyor.
Sony'nin hizmeti PlayStation Plus için yeni oyunlar kataloğa ekleniyor. 2 Ocak'tan sonra platforma dahil olacak oyunlar var. Bunun yanı sıra 1 Ocak itibarıyla da ayrılacak oyunlar da açıklandı.
PlayStation Plus kütüphanesine ocak ayında eklenecek oyunlar:
|Oyun
|Normalde fiyatı
|A Plague Tale: Requiem
|1.499 TL
|PS5
|Evil West
|1.499 TL
|PS4 / PS5
|Nobody Saves the World
|239 TL
|PS4 / PS5
1 Ocak itibarıyla ayrılacak oyunlar da şöyle sıralanıyor:
Lego 2K Drive
Powewash Simulator
Sable
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