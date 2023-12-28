PlayStation Plus'a ocak ayında eklenecek oyunlar hangileri?

Sony'nin hizmeti PlayStation Plus'a ocak ayının başlarında eklenecek oyunlar açıklandı. Bunun yanı sıra üç oyun da ücretsiz olarak veriliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:20
PlayStation Plus'a ocak ayında eklenecek oyunlar hangileri?
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Sony'nin hizmeti PlayStation Plus için yeni oyunlar kataloğa ekleniyor. 2 Ocak'tan sonra platforma dahil olacak oyunlar var. Bunun yanı sıra 1 Ocak itibarıyla da  ayrılacak oyunlar da açıklandı.

PlayStation Plus kütüphanesine ocak ayında eklenecek oyunlar:

OyunNormalde fiyatı
A Plague Tale: Requiem 1.499 TLPS5
Evil West 1.499 TLPS4 / PS5
Nobody Saves the World239 TLPS4 / PS5

1 Ocak itibarıyla ayrılacak oyunlar da şöyle sıralanıyor:

Lego 2K Drive

Powewash Simulator

Sable


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