PlayStation Plus'ta şubat ayında ücretsiz olacak oyunlar

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 11:15

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 11:15

PlayStation Plus aboneleri için her ay ücretsiz sunulan oyunlar bulunuyor. Şubat ayına girmeye günler kala ise toplam fiyatı 1.002 TL olan 4 oyun aboneliklere sunulacak. Aboneliği olan kişiler oyunları 7 Şubat tarinde kütüphanelerine ekleyebilirler.

Oyun listesi resmi olarak açıklanmadı ancak Sony'nin açıklamasından önce oyunlar sızdırılıyor.

ÜCRETSİZ OLACAK DÖRT OYUN

Şubat ayında ücretsiz hale gelecek oyunlardan biri OlliOlli World oluyor. Oyunun normalde fiyatı 285 TL olsa da kısa süreliğine ücretsiz oluyor. Oyun hem PS4 hem de PS5 tarafında oyanabiliyor.

Bir diğer oyun normalde 259 TL'ye satılan Mafia: Definitive Edition oluyor. Oyun sadece PS4 oyucunları tarafından oynanabiliyor. Tabii bu daha önce sızıntılarını bildiğimiz bilbil-kun adlı kullanıcıdan gelen bilgilere dayandırılıyor. Mafia: Definitive Edition yalnızca belirli bölgeler için ücretsiz olabilir.

Bir diğer yandan normalde fiyatı 349 TL olan Evil Dead: The Game ve 109 TL'lik Destiny 2: Beyond Light ücretsiz olabilir deniyor.