Xbox Game Pass için kullanıcı sayısı açıklandı

Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:22

Güncelleme: 16.02.2024 - 12:22

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass, aylık ya da yıllık olarak ödenen ücretler ile kullanıcılara her ay farklı oyunlar sunuyor. Bazı oyunlar çıktığı gibi sisteme yükleniyor ve tek üyelik ile onlarca oyun oynanabiliyor. Buna ek olarak Xbox patronu Phil Spencer, Game Pass'in kullanıcı sayısını açıkladı.

XBOX GAME PASS'İN 34 MİLYON ABONESİ VAR

Xbox Game Pass'in 2022 yılında 25 milyon abonesi varken 2023 yılında 34 milyona kadar çıktı.

2024 yılında ise bunun çok daha fazla artması bekleniyor. Game Pass, geçen yıl yeniden adlandırılmış ve Xbox Live Gold üyeleri de Game Pass'e geçirilmişti.

Spencer aynı zamanda bazı Xbox oyunlarının PlayStation 5 ve Nintendo Switch tarafına geleceği doğrulamıştı. Dört özel Xbox oyunu PS5 ve Switch için sunulacak. Hangi oyunların geleceği söylenmedi ancak söylendiğine göre 'ikisi topluluk odaklı, ikisi ise küçük çaplı oyunlar' olacak.