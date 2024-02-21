Şubat ayının sonuna kadar Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar
Xbox Game Pass'e şubat ayının sonuna kadar eklenecek 7 oyun açıklandı.
Xbox Game Pass'e şubat ayının ilk iki haftasında eklenecek oyunlar açıklanmıştı. Buna göre 10 oyun ilk 15 günde sunulmuştu, şimdi şubat ayı bitmeden oyun daha platforma dahil oluyor.
XBOX GAME PASS'E ŞUBAT AYI SONUNA KADAR GELECEK OYUNLAR
Microsoft'un oyun hizmeti Xbox için yeni şubat oyunları sıralandı. Buna göre şu oyunlar kütüphaneye dahil olacak;
Göz Atın
20 Şubat
- Return to Grace (PC ve Konsol)
- Tales of Arise (PC ve Konsol)
22 Şubat
- Bluey: The Videogame (PC ve Konsol)
27 Şubat
- Maneater (PC ve Konsol)
28 Şubat
- Indivisible (PC ve Konsol) 178,25 TL
29 Şubat
- Space Engineers (PC ve Konsol)
5 Mart
- Warhammer 40,000: Boltgun (PC ve Konsol)
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