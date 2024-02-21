Şubat ayının sonuna kadar Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar

Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:20

Güncelleme: 21.02.2024 - 12:20

Xbox Game Pass'e şubat ayının ilk iki haftasında eklenecek oyunlar açıklanmıştı. Buna göre 10 oyun ilk 15 günde sunulmuştu, şimdi şubat ayı bitmeden oyun daha platforma dahil oluyor.

XBOX GAME PASS'E ŞUBAT AYI SONUNA KADAR GELECEK OYUNLAR

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox için yeni şubat oyunları sıralandı. Buna göre şu oyunlar kütüphaneye dahil olacak;

20 Şubat

Return to Grace (PC ve Konsol)

Tales of Arise (PC ve Konsol)

22 Şubat

Bluey: The Videogame (PC ve Konsol)

27 Şubat

Maneater (PC ve Konsol)

28 Şubat

Indivisible (PC ve Konsol) 178,25 TL

29 Şubat

Space Engineers (PC ve Konsol)

5 Mart