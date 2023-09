PS Plus'tan hangi oyunlar kaldırılacak? PS Plus kaç TL yıllık? PlayStation Plus üyeliği kaç TL?

Yayınlanma: 06.09.2023 - 14:12

Güncelleme: 06.09.2023 - 14:12

PlayStation Plus, oyunculara her ay ücretsiz oyunlar sunarken, aynı zamanda kataloğundan bazı oyunları da çıkarıyor. Bu ay, PS Plus aboneleri için önemli değişiklikler yaşanıyor. PlayStation'un sahibi Sony'nin açıkladığı bilgilere göre bazı büyük oyunlar abonelik hizmetinden ayrılacak. Ayrıca abonelik fiyatlarına da zam geleceği açıklandı. Peki Peki PS Plus'tan hangi oyunlar kaldırılacak? PS Plus yıllık kaç TL? PlayStation Plus üyeliği kaç TL?

PS PLUS'TAN HANGİ OYUNLAR KALDIRILACAK?

PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz oyunlar sunan bu hizmete her ay bir yandan yeni oyunlar eklenirken, bir yandan da bazı oyunlar kataloğundan çıkarılıyor. Ağustos ayında PS Plus'tan ayrılacak oyunlar şunlar:

Chicory: A Colorful Tale: Sanatsal ve eğlenceli bir macera oyunu olan Chicory, PS Plus'tan ayrılacak oyunlar arasında yer alıyor.

Death end re;Quest 2: Korku ve gizem dolu bir RPG oyunu olan Death end re;Quest 2, PS Plus abonelerine veda ediyor.

Deathloop: Ödüllü bir aksiyon-macera oyunu olan Deathloop, bu ayın sonunda PS Plus'tan kaldırılacak.

Nidhogg 2: Eğlenceli bir dövüş oyunu olan Nidhogg 2, PS Plus kataloğundan ayrılıyor.

Steep (31 Ağustos'ta): Dağ sporlarına ilgi duyanlar için Steep, bu ayın sonunda PS Plus'tan çıkacak.

Through the Darkest of Times: Tarihi bir direniş hikayesini anlatan bu oyun, PS Plus aboneleri için sona eriyor.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: Taktiksel bir nişancı oyunu olan Wildlands, PS Plus kataloğundan ayrılıyor.

Watch Dogs: Ubisoft'un hackleme ve suç dünyası temasını işlediği oyun, PS Plus aboneleri için son şansı sunuyor.

Watch Dogs 2: Watch Dogs serisinin ikinci oyunu da PS Plus'tan ayrılacak.

Bu oyunları PS Plus Extra veya Premium üyelikleriyle ücretsiz olarak oynamak isteyen oyuncuların 19 Eylül'e kadar süresi bulunuyor. Bu tarihten sonra, oyunlar PS Plus aboneliği olmadan oynanamayacak.

PS PLUS YILLIK KAÇ TL? PLAYSTATION PLUS ÜYELIĞI KAÇ TL?



PlayStation Plus abonelik ücretleri, son zamanlarda önemli ölçüde arttı. Özellikle PlayStation Plus Deluxe sürümü, yüzde 600'lük bir zamla 2.740 TL'ye çıktı.

PlayStation Plus abonelik ücretlerindeki güncellemeler şu şekildedir:

PlayStation Plus Essential:

Aylık: 40 TL

3 Aylık: 100 TL

Yıllık: 240 TL

PlayStation Plus Extra:

Aylık: 60 TL

3 Aylık: 165 TL

Yıllık: 400 TL

PlayStation Plus Deluxe:

Aylık: 70 TL

3 Aylık: 190 TL

Yıllık: 460 TL