İmamoğlu, yapay zekanın oluşturduğu görselini paylaştı
Ekrem İmamoğlu, yapay zekanın kendisini Rock şarkıcısı olarak oluşturduğu görseli paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapay zeka tarafından oluşturulmuş ve kendisinin Rock şarkıcısı olarak gösterildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
İmamoğlu, görseli Twitter hesabından paylaşarak, "Biraz yapay zeka, biraz doğal yetenek" ifadelerini kullandı.
Biraz yapay zeka, biraz doğal yetenek... Teşekkürler @metomkp, sevdim bu işi ???? pic.twitter.com/fUrGFu6DD6— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 29, 2023
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