İmamoğlu, yapay zekanın oluşturduğu görselini paylaştı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:45

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 17:59

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapay zeka tarafından oluşturulmuş ve kendisinin Rock şarkıcısı olarak gösterildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu, görseli Twitter hesabından paylaşarak, "Biraz yapay zeka, biraz doğal yetenek" ifadelerini kullandı.