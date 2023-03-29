İmamoğlu, yapay zekanın oluşturduğu görselini paylaştı

Ekrem İmamoğlu, yapay zekanın kendisini Rock şarkıcısı olarak oluşturduğu görseli paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:45
İmamoğlu, yapay zekanın oluşturduğu görselini paylaştı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapay zeka tarafından oluşturulmuş ve kendisinin Rock şarkıcısı olarak gösterildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 

İmamoğlu, görseli Twitter hesabından paylaşarak, "Biraz yapay zeka, biraz doğal yetenek" ifadelerini kullandı.


Ekrem İmamoğlu Yapay zeka rock

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