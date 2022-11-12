'Porno yasağını' kaldırmıştı: Tumblr'a Türkiye'de erişim engeli
Popüler sosyal medya platformu Tumblr erişime engellendi. Engel, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Kasım tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla getirildi.
İlk kurulduğu 2007’den itibaren porno içeriklere izin veren Tumblr'ın eski sahibi Verizon firmasının 2018'de aldığı kararla platformda porno içerikler yasaklanmıştı. Yasak, bir çocuk pornografisi olayı nedeniyle platformun uygulaması 2018’de Apple App Store’dan kaldırıldıktan sonra getirilmişti.
Son olarak platform, eski yönetimin 2018 yılında getirdiği porno yasağını gözden geçireceğini ve yetişkinlere yönelik içeriklere artık daha fazla izin vereceğini bildirmişti.
2018’de ilan edilen kuralların değişeceğini belirten bir şirket yöneticisi, “çıplaklık, yetişkinlere uygun konu veya cinsel temaları" konu alan içeriklere yeniden izin verileceğini aktarmıştı.
TÜRKİYE'DE ERİŞİM ENGELLENDİ
EngelliWeb’in haberine göre engel, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Kasım tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla getirildi.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!
- Kanser teşhisinin ardından burnunu kaybetmişti
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı?'
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Müge Anlı'nın programında 'çoklu ilişki' itirafı
- Kolivar'dan yeni açıklama
- Cem Özer'den yıllar sonra gelen kavga itirafı
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'