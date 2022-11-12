'Porno yasağını' kaldırmıştı: Tumblr'a Türkiye'de erişim engeli

Popüler sosyal medya platformu Tumblr erişime engellendi. Engel, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Kasım tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla getirildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 14:07
'Porno yasağını' kaldırmıştı: Tumblr'a Türkiye'de erişim engeli
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İlk kurulduğu 2007’den itibaren porno içeriklere izin veren Tumblr'ın eski sahibi Verizon firmasının 2018'de aldığı kararla platformda porno içerikler yasaklanmıştı. Yasak, bir çocuk pornografisi olayı nedeniyle platformun uygulaması 2018’de Apple App Store’dan kaldırıldıktan sonra getirilmişti.

Son olarak platform, eski yönetimin 2018 yılında getirdiği porno yasağını gözden geçireceğini ve yetişkinlere yönelik içeriklere artık daha fazla izin vereceğini bildirmişti.

2018’de ilan edilen kuralların değişeceğini belirten bir şirket yöneticisi, “çıplaklık, yetişkinlere uygun konu veya cinsel temaları" konu alan içeriklere yeniden izin verileceğini aktarmıştı.

TÜRKİYE'DE ERİŞİM ENGELLENDİ

EngelliWeb’in haberine göre engel, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Kasım tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla getirildi.


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