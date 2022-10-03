Tumblr patronu 'porno' talepleri karşısında isyan etti
Tumblr'ı 2019'da satın alan internet şirketi Automattic'in CEO'su Matt Mullenweg, kullanıcıların porno talepleri karşısında isyan etti. Mullenweg, "2022'de hiçbir modern internet hizmeti Tumblr'ın 2007'de uyguladığı kuralları koyamaz" diye konuştu. Bazı yorumcular, Tumblr'ın katı kurallar nedeniyle popülaritesini kaybettiğini düşünüyor.
Popüler sosyal ağ sitesi Tumblr'ın yetişkinlere yönelik içerik yasağını kaldıracağına dair iddialara cevap veren Matt Mullenweg, bunun asla olmayacağını söyledi. CEO, internetin ilk zamanlarındaki ortamı sağlamanın şu anda imkansız olduğunu sözlerine ekledi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; sitenin eski sahibi Verizon firması, 2018'de Tumblr üzerinde katı kurallar uygulamış ve yetişkinlere yönelik içerikleri yasaklamıştı.
Sitenin Automattic'e satılması ise kullanıcıların pornografik paylaşımların geri döneceğine dair umutlanmasına neden olmuştu.
PORNO YASAĞI SÜRECEK
Bu nedenle bazı sosyal medya kullanıcıları bir süredir Tumblr'ın pornografik içerikleri izin vereceğini iddia ediyordu. Öte yandan Mullenweg porno yasağını sürdüreceklerini ama eski katı kuralları gevşetmek istediklerini bildirdi.
CEO, Verizon'un kurallarının "sadece pornoyu değil, aynı zamanda sanat ve sanatçıyı da ortadan kaldırdığını" ifade etti:
"Tumblr ve Automattic ekipleri siteyi daha açık ve sağduyulu hale getirmek için çalışıyor olsa da bu politika halen yürürlükte."
2007'de David Karp tarafından kurulan Tumblr'ın mottosu "Çıldırın, delirin" olmuştu.
Mullenweg ise, "İlkesel olarak 'Çıldırın, delirin' sözüne katılıyorum. Ancak internetin ilk zamanlarındaki gelişigüzel porno dostu dönem şu anda imkansız" dedi:
"2022'de hiçbir modern internet hizmeti Tumblr'ın 2007'de uyguladığı kuralları koyamaz."
CEO, bu durumun kullanıcıların internete erişiminde rol oynayan aracılardan kaynaklandığını ima etti.
ÖNLEMLER SON YILLARDA ARTTI
App Store veya Google Play gibi aracılar, yetişkinlere yönelik içeriğe karşı temkinli davranıyor. Ayrıca çocuk istismarı veya rıza dışı pornografik içerikler nedeniyle son yıllarda birçok önlem de alınıyor.
Mullenweg, "Apple, Tumblr'ı App Store'dan kalıcı olarak yasaklasaydı, muhtemelen siteyi kapatmak zorunda kalırdık" ifadelerini kullandı.
Müstehcen sanat eserleri gibi içeriklere izin veren kâr amacı gütmeyen bazı sitelerse kullanıcı taleplerine rağmen bu mağazalara girmekten kaçınıyor.
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