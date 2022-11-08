İstanbul'da kadın cinayeti: Habere erişim engeli geldi
İstanbul'da metrobüs durağında bir şahıs, kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadını silahla öldürmüştü. Metrobüs köprüsünün altına saklanan şahıs aynı silahla intihar etmişti. Olayın ardından kadın cinayeti haberine erişim engeli geldi.
3 Kasım'da Beylikdüzü metrobüs durağında yaşanan kadın cinayeti haberine erişim engeli geldi.
NE OLMUŞTU?
Sevgili oldukları iddia edilen S.Ö. ve N.S., metrobüs durağında tartışmaya başladı. Tartışmanın kovalamacaya döndüğü olayda S.Ö., N.S. isimli kadını yakalayarak silah kabzasıyla şiddet uyguladı.
3 el ateş ettiği kadını öldüren şahıs ardından aynı silahla intihar etti.
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