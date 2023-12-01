Prime Gaming ücretsiz vereceği oyunları açıkladı: 2021 yılına damga vuran oyunda bulunuyor

Yayınlanma: 01.12.2023 - 12:11

Güncelleme: 01.12.2023 - 12:11

Amazon, Prime üyeleri için Aralık ayında dağıtıcağı ücretsiz oyunlar ve "oyun içi" hediyeleri duyurdu. Prime Gaming'in ücretsiz vereceği 7 farklı oyun arasında, Arkane Studios'un popüler oyunu DEATHLOOP da bulunuyor. RAGE 2: Deluxe Edition ve STAR WARS dahil olmak üzere geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine 9 farklı oyun hediye edilmişti.

Aralık 2023 oyunları arasında DEATHLOOP'un yanı sıra Kombinera, Akka Arrh, SeaOrama: World of Shipping, A Tiny Sticker Tale ve Asteroids: Recharged gibi çeşitli oyunlar bulunuyor. Toplamda 1.400 TL değerinde olan bu oyunlar, Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulacak.

Prime Gaming'e eklenen oyunların yayınlanma tarihleri şu şekildedir: