Prime Gaming ücretsiz vereceği oyunları açıkladı: 2021 yılına damga vuran oyunda bulunuyor
Amazon'un sahip olduğu Prime Gaming platformu Prime üyelerine özel her ay çeşitli oyunları bedava olarak dağıtıyor. Platform Aralık ayı boyunca bedava vereceği oyunları açıkladı. Oyunlar arasında 2021 yılının en iyi oyunu olarak aday gösterilen Deathloop'ta bulunuyor.
Amazon, Prime üyeleri için Aralık ayında dağıtıcağı ücretsiz oyunlar ve "oyun içi" hediyeleri duyurdu. Prime Gaming'in ücretsiz vereceği 7 farklı oyun arasında, Arkane Studios'un popüler oyunu DEATHLOOP da bulunuyor. RAGE 2: Deluxe Edition ve STAR WARS dahil olmak üzere geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine 9 farklı oyun hediye edilmişti.
Aralık 2023 oyunları arasında DEATHLOOP'un yanı sıra Kombinera, Akka Arrh, SeaOrama: World of Shipping, A Tiny Sticker Tale ve Asteroids: Recharged gibi çeşitli oyunlar bulunuyor. Toplamda 1.400 TL değerinde olan bu oyunlar, Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulacak.
Prime Gaming'e eklenen oyunların yayınlanma tarihleri şu şekildedir:
- 7 Aralık: DEATHLOOP
- 14 Aralık: Akka Arrh, Karaya oturdu, SeaOrama: World of Shipping
- 21 Aralık: Kombinera
- 28 Aralık: A Tiny Sticker Tale , Asteroidler: Şarjlı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan bir siyasi hamle daha!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- Herkes Terim Fonu'nu konuşurken bir fon daha!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme!
- Şirketlerin asgari ücret beklentisi belli oldu!
- Merkez Konseyi görevden alındı