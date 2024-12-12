Prof. Dr. Derya Unutmaz Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi: 'Yapay zeka sayesinde yaşam ne kadar uzayacak?'

Yayınlanma: 12.12.2024 - 12:29

Güncelleme: 12.12.2024 - 13:13

Prof. Dr. Derya Unutmaz Cumhuriyet TV'de yayımlanan 'Geleceğe Notlar' isimli programda, dünya genelindeki enfeksiyon hastalıklarının tedavisi ve immünoloji üzerine yapılan çalışmaların COVID-19 pandemisi ile birlikte nasıl yeni bir boyut kazandığını değerlendirdi.

Bağışıklık terapilerinin sadece enfeksiyon hastalıkları değil, aynı zamanda kanser ve otoimmün hastalıklarla mücadelede de önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Unutmaz, "mRNA teknolojisinin hızla gelişmesinin, aşıların daha etkili ve hızlı bir şekilde geliştirilmesine olanak tanıdığını belirtti. Bu teknolojinin COVID-19 aşılarında kullanılması, pandeminin kontrol altına alınmasında kritik bir öneme sahipti" dedi.

'KANSER TEDAVİSİNDEKİ POTANSİYEL'

Bağışıklık sisteminin işleyişinin hala tam olarak anlaşılmadığını belirten Unutmaz, bilimsel keşiflerin, tedavi yöntemlerini daha etkili hale getirdiğine işaret etti. Özellikle bazı kanser türlerinde bağışıklık sistemini hedef alan terapilerle başarılı sonuçlar elde edilmesinin, bu alandaki potansiyeli gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, toplumda bilimle ilgili farkındalığın artmasının daha bilinçli sağlık kararlarının alınmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet TV'de yayımlanan röportajda, Prof. Dr. Unutmaz, gelecekte bağışıklık terapilerinin sadece hastalıkların tedavisinde değil, önlenmesinde de kullanılabileceğini öngördü. Gen düzenleme tekniklerinin bağışıklık sistemi üzerinde uygulanmasının, bu alanda yeni bir dönemi başlatabileceğini belirtti.