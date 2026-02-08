Prof. Dr. Osman Bektaş'tan tedirgin eden açıklama: 'İstanbul depremi için senaryo netleşiyor'

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Bölgesi'nde İstanbul merkezli olarak beklenen depreme ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

Bektaş’a göre olası depremde sadece büyüklük değil, kırılmanın nerede başlayacağı, hangi jeolojik engellerle karşılaşacağı ve yerleşim alanlarının bu sarsıntıya nasıl tepki vereceği de çok etkili faktörler olacak. Buna göre, bazı bölgelerde fay kırılması durabilirken, bazı ilçelerde aynı deprem çok daha yıkıcı hissedilebilecek.

Bektaş'a göre, olası depremin M6,2 – M6,4 aralığında kalması ihtimali bulunsa da, tehlikenin boyutu bununla sınırlı değil. Özellikle Avcılar hattında görülen 'basen etkisi' ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların etkisini M7 seviyesinde hissedilecek kadar artırabilir.

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın sosyal medya hesabındaki açıklaması şöyle;

"Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir. Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi. Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar."