Cumhuriyet Gazetesi Logo
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan tedirgin eden açıklama: 'İstanbul depremi için senaryo netleşiyor'

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan tedirgin eden açıklama: 'İstanbul depremi için senaryo netleşiyor'

8.02.2026 17:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan tedirgin eden açıklama: 'İstanbul depremi için senaryo netleşiyor'

Jeoloji profesörü Osman Bektaş, Marmara Denizi altındaki fay yapısına dair senaryonun giderek netleştiğini belirterek, olası depremin nasıl gelişebileceğine dair kritik uyarılarda bulundu.

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Bölgesi'nde İstanbul merkezli olarak beklenen depreme ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

Bektaş’a göre olası depremde sadece büyüklük değil, kırılmanın nerede başlayacağı, hangi jeolojik engellerle karşılaşacağı ve yerleşim alanlarının bu sarsıntıya nasıl tepki vereceği de çok etkili faktörler olacak.  Buna göre, bazı bölgelerde fay kırılması durabilirken, bazı ilçelerde aynı deprem çok daha yıkıcı hissedilebilecek.

Bektaş'a göre, olası depremin M6,2 – M6,4 aralığında kalması ihtimali bulunsa da, tehlikenin boyutu bununla sınırlı değil. Özellikle Avcılar hattında görülen 'basen etkisi' ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların etkisini M7 seviyesinde hissedilecek kadar artırabilir.

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın sosyal medya hesabındaki açıklaması şöyle;

"Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir. Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi. Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar."

Image

İlgili Konular: #marmara denizi #İstanbul depremi

İlgili Haberler

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında AKP'li müteahhit Şükrü İşitmen ve oğlu için 'Kırmızı bülten' kararı
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında AKP'li müteahhit Şükrü İşitmen ve oğlu için 'Kırmızı bülten' kararı Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 80 kişiye mezar olan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'nin davasında yakalama kararı bulunan sanık müteahhit Şükrü İşitmen ve oğlu Ahmet İşitmen hakkında "Kırmızı bülten" çıkarılmasına karar verdi.
Deprem: ‘Ruhuna el fatiha! Acımız sonsuz
Deprem: ‘Ruhuna el fatiha! Acımız sonsuz İktidar siyasetçilerinin deprem sonrası en iyi bildiği şeydir.
Kızlarını depremde kaybeden çift, 3 yıl sonra aynı tarihte bebek sahibi oldu
Kızlarını depremde kaybeden çift, 3 yıl sonra aynı tarihte bebek sahibi oldu 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kızları İkranur Sarıgül’ü (12) kaybeden Ahmet (40) ve Gülden (37) Sarıgül çifti, 6 Şubat 2026'da dünyaya gelen erkek evlatları ile hüznü ve mutluluğu aynı anda yaşadı.