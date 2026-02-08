İktidar siyasetçilerinin deprem sonrası en iyi bildiği şeydir. Depremin Allah tarafından gerçekleştirilen bir kader olduğu ve on binlerce kişinin de bu kaderin kurbanı olduğu inancının yaygınlığını iktidarlar çok sever. Ama bunca masum insanı Allah’ın neden durup dururken cezalandırdığı konusunda ise bir açıklama yapmazlar. Berbat ve körüklenen bir kültürel gelenek. Tersine bu inancı körüklerler, cenaze namazlarına katılırlar, kader Allah’tan derler.

Hayır inandıkları için değil, işlerine geldiği ve kendilerini kurtarmak için.

Deprem öncesi konuşulur da konuşulur, deprem uzmanları uyarır da uyarır ama deprem öncesinde geleceğe yönelik milleti korumak için orta vadeli önlemlere yatırım yapmaktan kaçınır.

1999 büyük depreminde 18 binden fazla insanımız öldü. 50 bine yakın da yaralı ve sakat. Deprem sonrası 364 bin 905 konutta hasar tespit edildi. Bunlardan 96 bin 796 ev ve 15 bin 939 işyeri yıkık-ağır hasarlı. Hasarlı ve yıkılan binaların önemli bir kısmı söz konusu yapıların inşaatındaki eksiklerden kaynaklandığı raporlandı. Çürük binalar, rezil bir deprem yönetmeliği...

Kuzey Anadolu Fayı’nın varlığı bilinmiyor muydu, bu fayın yarattığı büyük felaketler de biliniyordu. Prof. İhsan Ketin bu fayın adını ve tehlikelerini ortaya koyalı çok olmuştu.

İKİ DEPREM KARŞILAŞTIRMASI

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç’a göre, toplam 2 bin 435 dosya açıldı ve 3 bin 649 kişi yargılandı, 537 kişi tutuklandı; 525 kişi de mahkûm edildi. Verilen cezalar az sayıda 5 yıl ve genellikle birkaç aydan 3 yıla kadar, tabii hepsi çıktılar.

Gelelim en büyük felaketimize: 6 Şubat’ta 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Depremde 38 bin 901 bina, depremden sonra ise 200 binden fazla bina ağır hasarlı olduğu için yıkıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişiyi etkilendi.

PEKİ YARGILANMALAR?

Adalet Bakanlığı verilerine göre deprem ceza yargılamaları kapsamında bugüne kadar 2 bin 383 dosyada 2 bin 673 sanık hakkında dava açıldı. 202 sanık hakkında 1 yıl ile 21 yıl aralığında değişen hapis cezaları verildi. Halihazırda 142’si tutuklu, 59’u da mahkûmiyet hükmü henüz kesinleşmemiş olmak üzere 201 kişi ise cezaevinde. Ayrıca 949 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bununla birlikte soruşturma aşamasında 697, kovuşturma aşamasında ise 2 bin 673 kişi hakkında yargı süreci devam ediyor.

Şimdi 1999’da 18 bin ölüm ve 2 bin 435 dosya açılmış.

6 Şubat depreminde ise 53 bin ölüm ve 2 bin 383 dosya açılmış.

Ve aileler feryat figan, mahkemelerde adalet yerine getirilmediği için feryat figan. Hayatlarını mezarlıklarda ölülerinin yanında geçiren tonla insan... 450 bin bina yapılmış ama 350 bin kişi deprem barakalarında hâlâ.

Yıkılan binaların denetimlerinde yer alan kamu görevlilerinin yargılanmaması için çalışıyor devlet. İzin yok. Filiz Saraç, “Denetimsizlik sonucu doğan zararın sorumlularının belirlenmesi ve yargı önüne çıkarılabilmesi ise sorumlular zincirindeki tüm görevlilerin görev ve yetki sorumluluklarının bilincinde olması açısından önemlidir. Hukuk devletinin gereğidir” dedi.

MÜTEAHHİTLER VAZGEÇİLMEZ ELEMANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015’te Başbakan Davutoğlu’nun “Şefafflık Paketi”nin gündeme getirilmesini doğru bulmadığını belirterek mal bildirimi konusunda alınan kararları eleştirmiş ve şunları söylemişti:

“Örneğin inşaat sektörü çok önemli. Ekonominin lokomotifi inşaat sektörüdür. Sert kararlar alırsanız ekonomiyi olumsuz etkiler. Mal bildiriminde de çok dikkatli olunmalı. Böyle giderse görev alacak il ve ilçe başkanı bulamazsınız. Bu konularda ekonomiyi dikkate alarak karar verilmeli.”

Depremlerle müteahhit ilişkisine tercüme edersek o dönemi ve sözleri şöyle dememiz gerekir: “İnşaat sektörü ekonominin lokomotifidir, müteahhitleri içeri atarsak inşaat yapacak müteahhit bulamayız.”

Çünkü inşaat bu iktidarın en sevdiği alan, müteahhitler ise en sevdiği insanlar.

Ve İstanbul korumasız yine Allaha emanet!