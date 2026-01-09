Cumhuriyet Gazetesi Logo
PUBG: Blindspot erken erişime ne zaman açılıyor?

PUBG: Blindspot erken erişime ne zaman açılıyor?

9.01.2026 19:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
PUBG: Blindspot erken erişime ne zaman açılıyor?

Oyunun erken erişime açılacağı tarih ve oynanış videosu paylaşıldı.

PUBG'nin yeni oyunu PUBG: Blindspot için erken erişim tarihi 5 Şubat 2026 olarak açıklandı. Oyun bildiğimiz PUBG'den farklı olarak Battle Royale olarak değil, 5'e 5 maçlara odaklanan ve yukarıdan bakış sunan taktiksel nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 

Standart PUBG ile benzerliği ise takım çalışması yapılması oluyor. 

Oyunda farklı sınıflar olduğu gibi bunların özel yetenekleri de var ve ekipman kullanımı, harita kontrolü ve her nişancı oyununda olduğu gibi pozisyonun doğru konumlandırılması gibi ayrıntılar öne çıkıyor. 

PUBG: Blindspot 5 Şubat tarihinde PC tarafı için Steam üzerinden erken erişime sunuluyor. 

Oyunun paylaşılan videosu ise şu şekilde oldu:

İlgili Konular: #oyun #PUBG

İlgili Haberler

Astronot hastalandı, NASA erken dönüş planı yapıyor
Astronot hastalandı, NASA erken dönüş planı yapıyor Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan bir astronotun 'ciddi şekilde rahatsızlanması' sonrası NASA astronotun bulunduğu Crew-11 ekibinin erken dönüşünü planlamaya başladı.
60 bin yıllık olduğu düşünülen zehirli ok uçları bulundu
60 bin yıllık olduğu düşünülen zehirli ok uçları bulundu Arkeologlara göre ok uçları, "zehirli silahların" ilk kez kullanımına işaret ediyor.
ChatGPT Sağlık ne vadediyor, neden tartışılıyor?
ChatGPT Sağlık ne vadediyor, neden tartışılıyor? ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, ABD'de insanların tıbbi kayıtlarını analiz ederek onlara daha isabetli yanıtlar verebilen yeni bir özelliği devreye soktu.