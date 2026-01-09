PUBG: Blindspot erken erişime ne zaman açılıyor?

PUBG'nin yeni oyunu PUBG: Blindspot için erken erişim tarihi 5 Şubat 2026 olarak açıklandı. Oyun bildiğimiz PUBG'den farklı olarak Battle Royale olarak değil, 5'e 5 maçlara odaklanan ve yukarıdan bakış sunan taktiksel nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Standart PUBG ile benzerliği ise takım çalışması yapılması oluyor.

Oyunda farklı sınıflar olduğu gibi bunların özel yetenekleri de var ve ekipman kullanımı, harita kontrolü ve her nişancı oyununda olduğu gibi pozisyonun doğru konumlandırılması gibi ayrıntılar öne çıkıyor.

PUBG: Blindspot 5 Şubat tarihinde PC tarafı için Steam üzerinden erken erişime sunuluyor.

Oyunun paylaşılan videosu ise şu şekilde oldu: