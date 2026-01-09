ChatGPT Sağlık ne vadediyor, neden tartışılıyor?

Özelliğin gizlilik endişelerini artırdığı konusunda uyarılar da yapılıyor.

Firma, kullanıcıların tıbbi kayıtlarını sağlık ve diyet uygulamalarından gelen verilerle birlikte paylaşmalarını istiyor.

Bu veriler kişiselleştirilmiş tavsiyeler vermek üzere analiz ediliyor.

OpenAI, ChatGPT Health (ChatGPT Sağlık) adı verilen özellikteki konuşmaların diğer sohbetlerden ayrı olarak saklanacağını ve yapay zeka araçlarını eğitmek için kullanılmayacağını söyledi.

Öte yandan bu özellik kapsamındaki sohbetin "teşhis veya tedavi" için kullanılmasının amaçlanmadığı da vurgulandı.

Bu özelliğin diğer ülkelerde kullanıma sunulup sunulmayacağı ya da ne zaman sunulacağı henüz belli değil.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen Demokrasi ve Teknoloji Merkezi'nden Andrew Crawford, kullanıcıların sağlık bilgileri etrafında "sızdırmaz" bariyerler kurmanın kritik önemde olduğunu söylüyor.

Crawford, "Yeni yapay zeka sağlık araçları, hastaları güçlendirme ve daha iyi sağlık sonuçlarını teşvik etme vaadi sunuyor, ancak sağlık verileri insanların paylaşabileceği en hassas bilgilerden bazıları ve korunmaları gerekir" diyor.

Crawford yapay zeka firmalarının, hizmetlerine daha fazla kişiselleştirme getirmenin yollarını bulmaya ciddi şekilde eğildiklerini söylüyor.

"Özellikle OpenAI bir iş modeli olarak reklamcılığı keşfetmeye doğru ilerlerken, bu tür sağlık verileri ile ChatGPT'nin diğer konuşmalardan yakaladığı hafıza arasındaki ayrımın net olması çok önemli" diyor.

OpenAI'a göre, her hafta 230 milyondan fazla kişi sohbet robotuna sağlık ve genel durumlarıyla ilgili sorular soruyor.

Şirket, ChatGPT Health'in "hassas verileri korumak için gelişmiş gizliliğe" sahip olduğunu savunuyor.

Yeni özellikle kullanıcılar Apple Health, Peloton ve MyFitnessPal gibi uygulamalardan veri paylaşabilecek ve sağlık sorgularına daha ilgili yanıtlar almak için kullanılabilecek tıbbi kayıtlar sağlayabilecek.

OpenAI, sağlık özelliğinin "tıbbi desteğin yerini almak için değil, desteklemek için" tasarlandığını söyledi.

Üretken yapay zeka (Generative AI) sohbet robotları ve araçları yanlış veya yanıltıcı bilgiler üretmeye eğilimli olabiliyor. Bunları genellikle çok gerçekçi ve ikna edici bir şekilde ifade edebiliyorlar.

Ancak yapay zeka pazarlama platformu Azoma'nın CEO'su ve kurucusu Max Sinclair, OpenAI'nin sohbet robotunu "güvenilir bir tıbbi danışman" olarak konumlandırdığını ileri sürüyor.

ChatGPT Health'in lansmanını "dönüm noktası" ve "hem hasta bakımını hem de piyasayı yeniden şekillendirebilecek" bir an olarak tanımlıyor.

Yani bu gelişme sadece insanların tıbbi bilgilere nasıl eriştiklerini değil, aynı zamanda sorunlarını tedavi etmek için ne satın alabileceklerini de etkileyecek.

Sinclair, başta Google'ın Gemini'ı olmak üzere rakip yapay zekalı sohbet robotlarının artan rekabeti karşısında bu teknolojinin OpenAI için bir avantaj olabileceğini dile getiriyor.

Şirket, ChatGPT Health'i başlangıçta "küçük bir grup kullanıcıya" sunacağını ve erişim isteyenler için bir bekleme listesi açacağını duyurdu.

Teknoloji firmalarının kullanıcı verilerinin işlenmesi ve korunması konusunda katı kurallara uymak zorunda olduğu ülkelerde bu aracın kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor

Crawford ABD'de, bu özelliğin, gizlilik kurallarına bağlı olmayan bazı firmaların "insanların sağlık verilerini toplayacağı, paylaşacağı ve kullanacağı" anlamına gelebileceğini söylüyor: