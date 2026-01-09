Cumhuriyet Gazetesi Logo
60 bin yıllık olduğu düşünülen zehirli ok uçları bulundu

9.01.2026 18:33:00
AA
Arkeologlara göre ok uçları, "zehirli silahların" ilk kez kullanımına işaret ediyor.

Arkeologlar, Güney Afrika'da 60 bin yıllık olduğu sanılan zehirli ok uçları tespit etti.

BBC'nin haberine göre, arkeologlar, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletindeki Umhlatuzana Kaya Sığınağı'nda en az 60 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen ok uçlarına rastladı.

İncelemeler sonucu kuvars ok uçlarında zehirli "gifbol" bitkisine ait kimyasal kalıntılar olduğunu belirleyen arkeologlar, bulguların, insanların "zehirli silahları" ilk kez bu dönemde kullandığına işaret ettiğini vurguladı.

Söz konusu bitki, bugün de bölgede geleneksel avcılıkta kullanılıyor.

Bilim insanları, bu bulgunun şimdiye kadar bilinen en eski ok zehri kanıtı olduğunu ve zehirli silahların kullanımının sanılandan daha erken bir döneme uzandığına işaret etti.

Johannesburg Üniversitesinden arkeolog Marlize Lombard, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu, insanların ok zehri kullandığına dair en eski doğrudan kanıt. Güney Afrika'daki atalarımızın yayı ve oku düşündüğümüzden çok daha önce icat ettiğini ve doğadaki kimyasal maddeleri avcılıkta nasıl kullanacaklarını bildiklerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, bilim dergisi "Science Advances"ta yayınlandı.

