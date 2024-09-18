Qualcomm'a maliyetinin altında fiyat biçmekten ceza

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, AB Komisyonunun çip firması Qualcomm'a yıkıcı fiyatlandırma gerekçesiyle kestiği para cezasını 242 milyon avrodan 238,7 milyon avroya düşürerek onadı.

Qualcomm'a maliyetinin altında fiyat biçmekten ceza
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Yayınlanma: 18.09.2024 - 15:50

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Qualcomm'un AB Komisyonunun 5 yıl önce kestiği para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, AB Komisyonun Qualcomm'a piyasadaki hakim konumun kötüye kullanılması nedeniyle kesilen para cezasını bir miktar indirimle uygun buldu.

Kararda, "Genel Mahkeme, Komisyon tarafından verilen 242 milyon avro para cezasının miktarını yaklaşık 238,7 milyon avro olarak belirledi." ifadesi yer aldı.

AB Komisyonu, 2019’da çip üreticisi Qualcomm'a 2009-2011 döneminde maliyetin altında fiyata satış yaparak rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 242 milyon avro para cezası kesmişti.

Qualcomm, para cezasına karşı hukuki süreç başlatmıştı.


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