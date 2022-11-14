Realme GT Neo 5'nin önemli özellikleri ortaya çıktı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:55

Kamera tarafında çok iddiası olmayan ancak teknik özellikleriyle dikkat çekmesi beklenen Realme GT Neo 5 modelinde 4 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi yer alacak. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi, 3.0 GHz hızında bir adet Cortex-X2, 2.5 GHz hızında üç adet Cortex-A710 ve 1.79 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A510 çekirdeklerine sahip.

REALME GT NEO 5 ÖZELLİKLERİ

Telefonun OLED yapıda bir ekranı var ve bu ekran 6.7 inç büyüklüğünde. Cihazda aynı zamanda optik ekran altı parmak izi de yer alacak. 5.000 mAh bataryası olan cihazın 150W şarj desteği de yer alacak.

Kamera özelliklerine baktığımızda ise telefonun 16 Megapiksel ön kameraya, arka tarafta 50 Megapiksel temel kamerasına ek olarak 8 Megapiksellik ve 2 Megapiksellik iki kamera daha eşlik edecek.

Akıllı telefonun fiyatının nasıl olacağı ise henüz ortaya çıkmadı.

Not: Görsel temsilidir.



