Xiaomi Smart Band 7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri
Xiaomi, düzenlediği global etkinlikte yeni 12T ve 12T Pro akıllı telefonlarını, robot süpürgelerini, televizyonlarını ve tabletini tanıttı.
Xiaomi, bugün yeni Smart Band 7 Pro akıllı bileklik modelini tanıttı. Popüler Mi Band serisinin son ürünü olan Band 7 ile kıyaslandığında ekranın yüzde 84 oranın da büyüdüğünü görüyoruz. Yani artık bir bileklikten çok saate benziyor.
Xiaomi Smart Band 7 Pro özelliklerine baktığımızda ise bizleri ilk olarak 1.64 inç boyutunda 326 PPI piksel yoğunluğuna ve 280×456 çözünürlüğüne sahip AMOLED panel kullanan bir ekran karşılıyor. Always-on ve otomatik parlaklık ayarlama gibi özellikler de destekleniyor.
12 GÜNE KADAR KULLANIM ÖMRÜ VAR
Shiftdelete.net'in haberine göre cihazın içerisinde 235 mAh boyutunda bir batarya bulunuyor. Bu kapasite akıllı saatler ile kıyaslandığı zaman düşük gelebilir. Fakat Smart Band 7 dışarıdan akıllı saat gibi gözükse de içerisinde bulunan işletim sistemi ve donanımsal özellikler itibariyle bir bileklik olduğu için 12 güne kadar pil ömrü sunuyor.
Buna ek olarak, 5 ATM suya dayanıklılık, GNSS konum takibi, 150’den fazla saat kadranı (kişiselleştirmeler hariç), 117 adet spor modu, Bluetooth 5.2 ve NFC desteği gibi özellikler sayesinde öne çıkmayı başarıyor. Ayrıca Android 4.4 üstü ve iOS 9 üstü işletim sistemini kullanan cihazlar ile de kendi uygulaması aracılığıyla çalışabiliyor.
Son olarak, Smart Band 7 Pro global fiyatı 99 euro olarak açıklandı. Çin’de ise bunun neredeyse yarısına tekabül eden 399 yuanlık bir fiyat etiketi ile satışa çıktı. Fakat Avrupa pazarını baz alırsak ülkemizde vergiler hariç 1820 TL gibi bir fiyatı olacağını söyleyebiliriz.
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