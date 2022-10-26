Xiaomi'nin en ince bilgisayarının özellikleri sızdırıldı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:06

Çin merkezli Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarı hakkında detaylar sızdırıldı. Genellikle akıllı telefon modelleriyle gündeme gelen şirketin en ince yapıdaki ve oldukça güçlü bilgisayarı ortaya çıktı. Xiaomi Air 13 olarak adlandırılan bu modelin özelliklerinin de bir kısmı biliniyor.

ŞİRKETİN YENİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI NELER SUNUYOR?

Xiaomi Air 13, Çin'e bir internet sitesinde ortaya çıktı. Şirketin resmi açıklamasına göreyse cihaz 27 Ekim Perşembe günü tanıtılacaktı. Öncesinde sızdırılan cihazın çok ince bir yapıda olmasına ek olarak oldukça güçlü olması dikkat çekiyor. Yanlışlıkla siteye eklenen cihaz, kısa süre içinde kaldırılsa da özellikleri sızmış oldu.

Dizüstü bilgisayarın 2880x1800 çözünürlükte (3.5K) 13.3 inç OLED dokunmatik bir ekrana sahip olduğu ve 60 Hz ekran yenileme hızı sunduğu öğrenildi.

Apple kullanmayı bıraksa da pek çok marka halen Intel tercih ediyor. Bu noktada Xiaomi Air 13'te Intel’in ultra düşük güç tüketimi sunan işlemcileri yer alıyor. U serisinin 12. nesil i5 ve i7 işlemcileriyle sunulması beklenen cihazın,16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB depolama ile donatıldığı biliniyor.

Özel olarak düşük güç tüketimi sunacak olan bilgisayarın bataryası 4.920 mAh. Ağırlığı ise yalnızca 1.2 kg ve 12mm genişliğinde. Cihazda yerleşik bir parmak izi okuyucusu, Thunderbolt girişi ve WiFi 6E desteği ve Bluetooth 5.2 bağlantısıyla gelmesi bekleniyor.



