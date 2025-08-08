Red Dead Redemption 2 tüm zamanların en çok satan oyunları arasında yer aldı

Red Dead Redemption 2 için yapılan son açıkalamaya göre oyun 2018 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana 77 milyon adet satıldı.

Bu da oyunu tüm zamanların en çok satan altıncı oyunu yapıyor. Bu satış rakamı ise Pokemon'u geçmesini sağladı.

RED DEAD REDEMPTION 2 TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI ARASINDA YER ALIYOR

Oyunun bu kadar sevilmesi ve oyun dünyasında yer edinmesinin en büyük sebebi hikaye tarafında çok güçlü olması ve dönemine göre sorunsuz bir performans göstermesi.

Red Dead Redemption 2'nin Rockstar Games'in GTA serisi dışında en çok satılan oyunlarından birisi olmasında hikaye anlatımı ve oynanış etkili olmuş durumda. Oyun 2018 yılında çıktığı için de farklı kampanyalarla farklı platformlarda indirime giriyor ve daha fazla oyunsevere ulaşabiliyor.