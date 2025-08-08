Grok'un yanıtlarında artık reklam yer alacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.08.2025
X'in sıklıkla kullanılan ve eleştirilen yapay zeka sohbet aracı Grok'un yanıtlarında artık reklamlar yer alabilecek.

Bir süredir tartışmaların odağında olan Grok'la ilgili yeni gelişmeler var. Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre Grok'un yanıtlarında artık reklamlar yer alabilecek. Burada verilecek yanıtlara ve içerik akışına doğrudan entegre edilecek sponsorlu içerikler yer alacak. 

Bu kullanıcıların sordukları soruların içeriğine göre markalarla yapılan işbirliklerinin sonucu reklamlar görmeye başlayacak. 

Musk'ın söylediğine göre bu hamle, reklamın deneyime ara verdiği bir tecrübe değil daha çok reklam ve akışın bir araya uyumlu şekilde gelmiş bir versiyonu olacak.

Sponsorlu içeriklerin Grok'un yanıtlarına nasıl yerleştirileceği ve kullanıcıların bunu nasıl anlayacağı henüz belli değil. Özellik, küçük bir kullanıcı grubuyla test edildikten sonra son kullanıcıya ulaşacak.

