Reddit 19 yıl sonunda ilk kez kar etti

Yayınlanma: 30.10.2024 - 15:09

Güncelleme: 30.10.2024 - 15:09

Reddit, özellikle Amerika'da çok sık kullanılan bir platform. Temelde forum mantığına dayanan Reddit, her konuda başlığın açılmasıyla oldukça da aktif kullanıcıya sahip. Bu yılın üçüncü çeyreğine yönelik mali durum raporunu açıklanan platform, 19 yıllık tarihinde ilk kez kar etmeyi başardı.

REDDIT YILLAR SONRA İLK KEZ KAR ETTİ

Platformun aktif kullanıcı sayısında da önemli bir ivme yakalandı. Aktarılana göre platformun üçüncü çeyrek geliri 348,4 milyon dolar. Gelirin 29,9 milyon doları ise net kar olarak kayıtlara geçti.

Hatırlatmak gerekirse Reddit ilk kez bu yılın başlarında borsaya açılmıştı. İlk çeyrekte 575 milyon dolar zarar bildiren şirket, üçüncü çeyrekte kazanç sağlamayı başardı.

Reddit'in aylık kullanıcı sayısının 100 milyonu aştığı, aktif kullanıcısının da 97,2 milyon olduğu açıklandı.

Platformun yıllardır yakalayamadığı bu ivmenin şimdi yakalanmasının sebebi şirketin CEO'suna göre yapay zeka destekli çeviri özelliğinin getirilmesi. Özellik, önümüzdeki yıla kadar çok daha fazla ülkeye gelecek.