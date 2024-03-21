Reddit, ilk halka arzını gerçekleştirdi

Sosyal medya platformu Reddit, uzun zamandır beklenen halka arzını gerçekleştirdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:07
Reddit, ilk halka arzını gerçekleştirdi
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Sosyal medya platformu Reddit, uzun zamandır beklenen halka arzını gerçekleştirdi. Hisse fiyat aralığı 31 ila 34 dolar arasında oldu.

Halka arz, Reddit'e 6,4 milyar dolar değer biçti ve şirket ile satış yapan hissedarları için 748 milyon dolar topladı.

Reddit'in uzun zamandır beklenen halka açık bir şirket olma süreci iki yılı aşkın bir süredir devam ediyordu. Aralık 2021'de halka arz için 'gizlice' başvuruda bulundu, ancak Federal Rezerv'in niceliksel sıkılaştırması nedeniyle yaşanan hisse senedi düşüşü bir gecikmeye neden oldu.

Reddit'in ilk defa halka arzı, yatırımcıların yumuşak iniş bahislerinin artması sayesinde halka arz piyasası için önemli bir test olacak.

Alternatif yatırım çözümleri firması Accelerate Financial Technologies'in CEO'su Julian Klymochko, "Reddit kötü işlem görürse, halka arz piyasasına gölge düşürecektir. Birçok şirket halka arz girişimlerine ara verecektir" ifadelerini kullandı. 

Ağustos 2021’de 10 milyar dolar değere sahip olan Reddit, halka açılırken değerlemesini 6.4 milyar dolar olarak belirledi.


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