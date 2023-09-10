Reddit'e yıllardır beklenen özellik sonunda geldi
Sosyal medya platformu Reddit yıllardır kullanıcılarının beklediği yerleşik çeviri özelliğini sonunda platformuna getirdiğini açıkladı. Artık Reddit kullanıcıları gönderileri istedikleri dile çevirebilecekler.
Reddit'in yöneticisi tarafından paylaşılan bir gönderiye göre, platformda yer alan gönderiler artık iOS ve Android uygulamaları veya web üzerinde sekiz farklı dile çevirebiliyor. Bu diller arasında İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Portekizce, İtalyanca, Hollandaca ve İsveççe bulunuyor.
Bu özellik sayesinde Reddit kullanıcıları, gönderileri farklı dillere çevirebiliyorlar. Örneğin, bir gönderi Fransızca ise, oturumu kapalıyken web üzerinde "Çevir" bağlantısına tıklanarak İngilizceye çevrilebiliyor. Aynı özellik, iOS uygulamasında oturum açıldığında da kullanılabilir durumda.
ÇEVİRİ SİSTEMİ GOOGLE'I KULLANIYOR
Reddit'in çeviri hizmeti şu an için yalnızca gönderileri kapsıyor. Gönderiler altındaki yorumları çevirme özelliği ise henüz geliştirilmemiş durumda. Ancak Reddit yöneticisi, yakın gelecekte platformun tamamen çok dilli bir deneyim sunmayı planladığını belirtti.
Reddit'in çeviri hizmeti şu anda Google hizmetlerini kullanarak çalışıyor.
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