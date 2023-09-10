Reddit'e yıllardır beklenen özellik sonunda geldi

Sosyal medya platformu Reddit yıllardır kullanıcılarının beklediği yerleşik çeviri özelliğini sonunda platformuna getirdiğini açıkladı. Artık Reddit kullanıcıları gönderileri istedikleri dile çevirebilecekler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 13:29
Reddit'e yıllardır beklenen özellik sonunda geldi
Abone Ol google-news

Reddit'in yöneticisi tarafından paylaşılan bir gönderiye göre, platformda yer alan gönderiler artık iOS ve Android uygulamaları veya web üzerinde sekiz farklı dile çevirebiliyor. Bu diller arasında İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Portekizce, İtalyanca, Hollandaca ve İsveççe bulunuyor.

Bu özellik sayesinde Reddit kullanıcıları, gönderileri farklı dillere çevirebiliyorlar. Örneğin, bir gönderi Fransızca ise, oturumu kapalıyken web üzerinde "Çevir" bağlantısına tıklanarak İngilizceye çevrilebiliyor. Aynı özellik, iOS uygulamasında oturum açıldığında da kullanılabilir durumda.

ÇEVİRİ SİSTEMİ GOOGLE'I KULLANIYOR

Reddit'in çeviri hizmeti şu an için yalnızca gönderileri kapsıyor. Gönderiler altındaki yorumları çevirme özelliği ise henüz geliştirilmemiş durumda. Ancak Reddit yöneticisi, yakın gelecekte platformun tamamen çok dilli bir deneyim sunmayı planladığını belirtti.

Reddit'in çeviri hizmeti şu anda Google hizmetlerini kullanarak çalışıyor.


Player Alanı
Reddit çeviri reddit yeni özellik

İlgili Haberler

Reddit protestosu büyüyor: Kullanıcı etkinliği düştü!

Reddit protestosu büyüyor: Kullanıcı etkinliği düştü!
Reddit hacklendi: Kaynak kodları çalındı

Reddit hacklendi: Kaynak kodları çalındı
Popüler Instagram hikaye özelliği artık gönderilere de geliyor

Popüler Instagram hikaye özelliği artık gönderilere de geliyor

En Çok Okunan Haberler