Redmi 12C’nin global tanıtım tarihi ortaya çıktı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 12:21

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 12:21

Xiaomi, 31 Aralık 2022’de Çin’de Redmi 12C’yi satışa çıkarmıştı. Şimdi ise telefon küresel pazarda satışa çıkacak. Firma telefonu MWC 2023 etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. 26 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan etkinlikte aynı zamanda şirketin Xiaomi 13 serisini de tanıtacağı yönünde bilgiler bulunuyor.

REDMI 12C’NİN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Redmi 12C’nin Çin’de yer alan versiyonu baz alınırsa 6.7 inç büyüklüğünde 720x1650 pixel çözünürlüğünde HD+ bir ekranı olacak.

İşlemci tarafında MediaTek Helio G85 tercih edilen cihazda Android 12 işletim sistemi tabanlı MIUI 13 yer alıyor. Redmi 12C’nin arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera ve derinlik sensörü bulunan ikili kamera kurulumu tercih edildi. Telefonun ön tarafında ise 5 Megapiksel bir kamera bulunuyor.

10W hızlı şarj özelliği bulunan 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan cihaz 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip. İddiaya göre söz konusu telefon siyah, koyu mavi, nane yeşili ve mor renk seçenekleriyle gelecek.