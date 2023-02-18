Samsung'un projeksiyona sahip Galaxy Watch patenti
Samsung'un aldığı yeni bir patent akıllı saatlerine projeksiyon eklemeyi de içeriyor. Oldukça ilginç duran bu tasarımın detayları henüz bilinmiyor.
Samsung yeni aldığı patentler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce ortaya çıktığı kadarıyla akıllı saatlerine projeksiyon ekleyecek. Galaxy Watch'un projektöre sahip versiyonunu patentleyen Samsung, saat üzerinde yer alan mini projektör ile ele farklı görüntülerin yansıtılmasını sağlayabilir.
SAMSUNG'UN YENİ PATENTİ AKILLI SAATİNİ İLGİNÇ KILABİLİR
Akıllı saatlerin küçük ekranlarını daha büyük bir şekilde başka yerlere değil direkt ele yansıtmayı sağlayacak bu yeni patent, cihazı güneş altında daha rahat kullanmayı bile sağlayabilir.
Galaxy Watch 6'da bu özelliğin yer alıp almayacağı ya da patentin kullanıma açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor ancak fikir oldukça pratik bir kullanım sunacak gibi duruyor.
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