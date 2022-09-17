Yakın zamanda Xiaomi Android 13 güncellemesi alacak modeller
Ülkemizde çok sayıda Xiaomi cihaz kullanıcısı var. Bu nedenle yakın zamanda Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri oldukça merak ediliyor.
Xiaomi güncelleme konusunda pek çok açıklama yaptı. Yeni MIUI arayüzü için hem de yeni Android sürümü için çalışmalarını sürdüren Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, yakın zamanda Android 13 için adım attı.
Android 13'ü Xiaomi 12 ve 12 Pro'ya getiren şirket, yakın zaman içinda yeni güncellemeyi getireceği cihazları da listeledi.
Yakın zamanda Xiaomi Android 13 güncellemesi alacak cihazlar
Android 13 güncellemesini amiral gemisi telefonlara getirmek için çalışan Xiaomi'nin 12 ve 12 Pro modelleri ilk güncellemeyi alan cihazlar oldu. Sırada Redmi K50 Gaming Edition var.
-Xiaomi Mi 10 Extreme Edition
-Redmi K30S Extreme Edition
-Redmi Note 9 Pro
-Redmi Note 9 4G
-Redmi 10X
-Redmi 10X Pro
-Redmi K30 Extreme Edition
-Redmi Note 9
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