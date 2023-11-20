Redmi K60'ında bulunduğu beş cihaza daha HyperOS güncellemesi geliyor!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:37

Güncelleme: 20.11.2023 - 17:37

Xiaomi yeni bir karar alarak MIUI işletim sistemi arayüzünü kullanmayı bırakmıştı. HyperOS adlı Android 14 tabanlı yeni bir işletim sistemine geçen firma cihazlarını güncellemeye başladı. GSM China'nın haberinde yer alan bilgilere göre Xiaomi beş cihazına daha yeni işletim sistemini getirmeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T, Xiaomi 12T, Xiaomi Pad 6 Max ve Redmi K60 Pro modellerine HyperOS güncellemesi gelecek.

Güncelleme ilk olarak bu modeller arasında Xiaomi 13 Ultra modeline sahip olan ve Çin'de yaşayan kullanıcılara gelecek. Ardından Xiaomi 12T ve Xiaomi 13T modellerini kullanan Avrupa'da yer alan kullanıcılar HyperOS güncellemesini alacak. Cihazlara güncelleme aşamalı olarak sunualcak ve 2024'ün ilk çeyreğinde yapılacak.



