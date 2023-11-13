Reklam engelleyicileri kısıtlamasından dolayı YouTube'a dava açıldı: Kullanıcılarını izliyor

Yayınlanma: 13.11.2023 - 16:30

Güncelleme: 13.11.2023 - 16:30

İrlandalı olan Alexander Hanff, YouTube'un son karar aldığı reklam engelleyici kararı ile ilgili firmayı dava etti.

The Register'ın aktardığı habere göre Hanff YouTube'u kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiğini İrlanda Ulusal Polis'ine şikayet etti. Polis Hanff'ın şikayetini kabul ederek ek bilgi istediğini belirtti.

Hanff, YouTube'un reklam engelleyicileri tespit etmek için yasadışı izleme komut dosyaları çalıştırdığını ve bu uygulamanın AB vatandaşları üzerinde casusluk anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca Hanff İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nada bir şikayette bulundu. Komisyon Hanff'ın şikayeti üzerine Google'dan açıklama yapmasını istedi.



Hanff, "YouTube'un komut dosyasını casus yazılım, diğer bir deyişle gözetleme teknolojisi olarak görüyorum, çünkü bilgim ya da iznim olmadan, yalnızca davranışlarımı (reklamlar tarayıcıma yüklensin ya da yüklenmesin ya da bir reklam engelleyici tarafından engellensin) yakalamak ve izlemek amacıyla cihazıma yerleştiriliyor" dedi.

