Reklam engelleyicileri kısıtlamasından dolayı YouTube'a dava açıldı: Kullanıcılarını izliyor

Dünyanın en popüler video izleme platformlarından biri olan YouTube'a reklam engelleyicilerin kullanılmasını engellemek için ciddi adımlar atmıştı. Şimdi ise YouTube'a bu sebepten dolayı kullanıcılarını izlediği için dava açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 16:30
Reklam engelleyicileri kısıtlamasından dolayı YouTube'a dava açıldı: Kullanıcılarını izliyor
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İrlandalı olan Alexander Hanff, YouTube'un son karar aldığı reklam engelleyici kararı ile ilgili firmayı dava etti. 

The Register'ın aktardığı habere göre Hanff YouTube'u kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiğini İrlanda Ulusal Polis'ine şikayet etti. Polis Hanff'ın şikayetini kabul ederek ek bilgi istediğini belirtti. 

Hanff, YouTube'un reklam engelleyicileri tespit etmek için yasadışı izleme komut dosyaları çalıştırdığını ve bu uygulamanın AB vatandaşları üzerinde casusluk anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca Hanff İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nada bir şikayette bulundu. Komisyon Hanff'ın şikayeti üzerine Google'dan açıklama yapmasını istedi. 

Hanff, "YouTube'un komut dosyasını casus yazılım, diğer bir deyişle gözetleme teknolojisi olarak görüyorum, çünkü bilgim ya da iznim olmadan, yalnızca davranışlarımı (reklamlar tarayıcıma yüklensin ya da yüklenmesin ya da bir reklam engelleyici tarafından engellensin) yakalamak ve izlemek amacıyla cihazıma yerleştiriliyor" dedi.


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