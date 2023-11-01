YouTube reklam engelleyicileri kısıtlamaya başladı
YouTube reklam engelleyicileri kısıtlamaya başladı. Engelleyici kullanan kişiler özel bir bildirim alıyor ve bu uygulamaları kapatmaları isteniyor.
Birkaç ay önce YouTube'un reklam engelleyicilerin kullanımının önüne geçmek için adım atacağı ortaya çıkmıştı. YouTube'a ücret ödeyerek abone olmuyorsanız her gün 'yüzlerce reklama' maruz kalmanız gerekiyor. Bunun önüne geçmek isteyen kullanıcılar ise tarayıcısına reklam engelleyici uzantılar ekliyor. YouTube da bu kapsamda reklam engelleyici kullanan kişilerin karşısına yeni bir uyarı çıkartmaya başlamıştı.
REKLAM İSTEMEYEN KULLANICILARA PREMIUM KULLANMASI ÖNERİLİYOR
Haziran ayında bazı kullanıcılarla test ettiği bu reklam engelleyici testleri sonlandıran YouTube, kısıtlamayı tüm dünyada kullanıma açtı.
Reklam engelleyici kullanan kişilere bir uyarı ekranı çıkartan YouTube, bu kişilerin videolara erişmesini engelliyor. Reklam engelleyiciyi YouTube için devre dışı bırakan kullanıcılar 'tekrar reklamlı' şekilde kullanabilecek.
Eğer kullanıcı reklam istemiyorsa platform tarafından YouTube Premium'a geçmesi öneriliyor.
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