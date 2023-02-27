Renk değiştiren telefon teknolojisi tanıtıldı
Tecno isimli teknoloji şirketi tarafından renk değiştiren telefon teknolojisi tanıtıldı. Bu teknoloji sayesinde telefonunuzu istediğiniz renkte yapabiliyorsunuz.
Son yıllarda akıllı telefonlarda tasarımsal olarak ciddi bir yenilik gelmiyor. Bundan dolayı da telefon tasarımları birbirine benzemeye başlamıştı. Firmalar sadece birbirlerinden renk seçenekleri ile ayrışabiliyordu. Artık bu durumda değişiyor.
Teknoloji firması Tecno tarafından “Chameleon Coloring Technology” isimli bir teknoloji geliştirildi. Bu teknoloji telefonunuzun rengini istediğiniz şekilde değiştirmenize olanak sağlıyor.
Telefonunuzun rengi sabit bir renk yapmanın yanında sürekli değişen renklerde yapılabiliyor. 1600 farklı renk seçeneği kullanan cihazın renk değiştirmesini sağlayabilmek için küçük boyuttaki prizma materyalleri kullanılıyor. Bu materyallere bataryadan çekilen enerji yansıtılıyor ve bu sayede renk değiştirebiliyor. Bataryadan çektiği enerji oldukça düşük olduğu için kullanımda bir sıkıntı çıkarmıyor.
Firma yetkilileri, bir gün boyunca kullandığı enerjiyi “5 dakikalık video izleme ile eşdeğer” olarak açıkladı.
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