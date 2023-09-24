iPhone 15 Çin'de satış rekorları kırdı

Teknoloji devi Apple yeni akıllı telefon serisi iPhone 15'leri çıkarttı. Telefon Çin pazarında satış rekorları kırdı. iPhone 14'e göre satışlarda yüzde 200'den fazla bir artış yaşandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 12:22
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ABD'li akıllı telefon üreticisi  Apple'ın yeni iPhone 15 serisi, Çin pazarında büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Ülkenin en büyük online perakendecilerinden biri olan JD.com, 4 binden fazla Apple satıcısıyla işbirliği yapmaktadır ve bu işbirliği sonucunda iPhone 15 serisinin lansmanının ilk iki saatinde geçen yıla kıyasla yüzde 253'lük bir artış yaşandığını bildirdi.

JD.com ayrıca yeni iPhone modellerindeki siparişlerde daha küçük şehirlerdeki siparişlerde altı kat artış yaşandığını da belirtti. 

Yüksek fiyat etiketine rağmen, iPhone'un Çin'deki benimsenmesi büyük şehirlerin sınırlarını aşıyor gibi görünmektedir.

Piyasa analistlerine göre, Çin'deki akıllı telefonların ortalama satış fiyatı 450 doları (mevcut kur ile 12 bin 227 TL) aşmaktadır ve bu fiyatın önümüzdeki çeyreklerde daha da artması beklenmektedir. Bu nedenle, iPhone satışlarındaki bu ani artış, Çin pazarındaki genel eğilimlerle uyumlu görünmektedir.


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