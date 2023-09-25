iPhone 15 Pro Max'te ısınma ve performans kaybı sorunu

iPhone 15 serisi bir devrim yaratmadı ancak sorunları beraberinde getirdi. Yeni bildirildiği kadarıyla Pro Max modelinde aşırı ısınma ve performans kaybı var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 10:26
iPhone 15 Pro Max'te ısınma ve performans kaybı sorunu
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Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı iPhone 15 serisine yönelik olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Daha önce direkt Apple'ın yaptığı uyarıda iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde tercih edilen titanyum yapı, eldeki ter ve yağ sebebiyle aşınabiliyor, bunun için telefonunuzu düzenli olarak temizlemelisiniz denilmişti. Şimdi ise iPhone 15 Pro Max için aşırı ısınma ve büyük performans kayıplarının yaşandığına yönelik bildirimler yapılmaya başlandı.

iPHONE 15 PRO MAX İÇİN BİLDİRİLEN ISINMA VE PERFORMANS KAYBI SORUNU

Bir oyun konsolu gibi tasarlanan ve siparişe yetişemediği için satın alan kişilerin eline geç ulaşması beklenen iPhone 15 Pro Max'in işlemcisi aşırı ısındığı için performans kaybına neden oluyor. Cihazda A17 Pro işlemcisi yer alıyor ve iPhone'larda kullanılan en performanslı işlemci olarak gösteriliyor.

TSMC'nin 3nm sürecinden çıkan yeni işlemcinin sorunları daha önceden belliymiş ancak Apple burada kendi çözümünü bulmuş. Apple'ın bulduğu çözümde ise işlemci ısınıyor.

 

iPhone 15 Pro Max modeli test edildiğinde yoğun kullanımda 47 dereceye kadar ısınıyor. Yeni nesil oyun iPhone'u söylenene göre sadece 2 dakika içinde bile çok ısınıyor. Bu ısınma sebebiyle telefonun kullanımına göre performans kaybı yüzde 25'ten yüzde 34 seviyesine kadar çıkıyor. 

Bu cihazlarda oyun telefonlarında bulunan etkili bir soğutma sistemi bulunmuyor. Bu sebeple de iPhone 15 Pro Max kendini soğutamıyor ve ısındıkça performansta düşüşe sebep oluyor. Telefonun kısa sürede ısınması etkinlikte söylendiği gibi yüksek performans isteyen Resident Evil ve Assassin's Creed gibi oyunları oynarken nasıl  soğuyacağı halen bir merak konusu. 


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