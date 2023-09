iPhone 15 Pro Max'te ısınma ve performans kaybı sorunu

Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı iPhone 15 serisine yönelik olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Daha önce direkt Apple'ın yaptığı uyarıda iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde tercih edilen titanyum yapı, eldeki ter ve yağ sebebiyle aşınabiliyor, bunun için telefonunuzu düzenli olarak temizlemelisiniz denilmişti. Şimdi ise iPhone 15 Pro Max için aşırı ısınma ve büyük performans kayıplarının yaşandığına yönelik bildirimler yapılmaya başlandı.

Bir oyun konsolu gibi tasarlanan ve siparişe yetişemediği için satın alan kişilerin eline geç ulaşması beklenen iPhone 15 Pro Max'in işlemcisi aşırı ısındığı için performans kaybına neden oluyor. Cihazda A17 Pro işlemcisi yer alıyor ve iPhone'larda kullanılan en performanslı işlemci olarak gösteriliyor.

TSMC'nin 3nm sürecinden çıkan yeni işlemcinin sorunları daha önceden belliymiş ancak Apple burada kendi çözümünü bulmuş. Apple'ın bulduğu çözümde ise işlemci ısınıyor.

I can confirm the iPhone 15 Pro Max A7 Pro throttling is bad. Apple needs to cool this chipset properly, just 2 minutes is all it took to lose almost 25% performance to drop to almost 34% after 20 minutes of GPU load. And yes these scores are amazing for a mobile chipset.… pic.twitter.com/bummfYojDh