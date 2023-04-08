Resmi rakamlara göre Türkiye’de internet, akıllı telefon kullanımına başlama yaşı sekiz
Çocuklar yatakta bile dijital. Yüzde 49’u 23.00-04.00 saatleri arasında mobil oyun oynarken yüzde 60’ı aynı saatlerde sosyal medya uygulamalarını kullanıyor.
Erken yaşta alınan cep telefonları, tabletler ve daha fazlası çocukları adeta dijital birer bağımlı yapıyor. Emekleme aşamasına bile çocuklar ekran bağımlısı haline geliyorlar. Resmi rakamlar her ne kadar çocukların akıllı cihazlara başlama yaşını daha büyük açıklasa bile ebeveynler yemek yedirmek için bile bebeklikte akıllı telefon izletiyor.
ORTALAMA 4.5 SAAT
TÜİK’in Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, Türkiye’de internet kullanımına, cep telefonu/akıllı telefon kullanımına başlama yaşı ise 8. OFCOM’un yaptığı uluslararası araştırmaya göre, çocukların sosyal medyada yaşlarını büyütmesi dikkat çekiliyor. Çocukların yüzde 32’si yetişkin hesabı kullanırken 8-15 yaş arasındaki çocuklar ise 16 yaş üzeri hesapları taklit ediyor.
TÜİK verilerine göre, düzenli cep telefonu kullanan 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 32.3’ünün cep telefonunu en az 30 dakikada bir kontrol ettiği belirtiliyor, uzmanlara göre bu dijital bağımlılık göstergesi.
Find My Kids’in Türkiye’de 50 bin, dünyada 1 milyon kullanıcıya ait verilerden yaptığı araştırmaya göre 7-18 yaş arasındaki çocuklar mobil uygulamaları günde ortalama 4.5 saat kullanıyor. Çocukların büyük çoğunluğu yattıktan sonra bile telefonu elinden bırakmıyor. Çocukların yüzde 49’u 23.00-04.00 saatleri arasında mobil oyun oynarken yüzde 60’ı aynı saatlerde sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Çocukların yüzde 7’si 18 yaş üstü uygulamaları kullanıyor.
Uzmanlar ise çocukların dijital mecralarda zaman geçirirken önemli olanın ne kadar zaman geçirdiklerinden çok nasıl zaman geçirdikleri olduğuna dikkat çekiyor. Onlara göre bu konu takip edilmeli. Çocuklara çevrimiçi bilgileri nasıl okuyup anlayacaklarını ve internette gezinmeyi öğretmenin yanı sıra özellikle çevrimiçi dünyadaki birçok gizli riski de öğretmek gerekiyor.
SINIRLAR KONMALI
Bu kapsamda öne çıkan öneriler şöyle:
- Tıpkı yetişkinler gibi, çocuklar da parola güvenliği ile sıkıntılar yaşar. Çocuklara benzersiz parolalar oluşturmaları gerektiğini söyleyin.
- Küçük çocuklar için verilerimizin değerini vurgulamak önemli. Tanımadıkları birinden gelen bağlantıları asla açmamaları gerektiğini anlatın.
- Tam adlarını, kimlik numaralarını, adreslerini kimseye vermemeleri gerektiğini bildiklerinden emin olun.
- Yüz tanıma sistemleri, giyilebilir cihazlar tarafından toplanan sağlık verileri, çevrimiçi veri tabanlarında tutulan notlar ve video oyun platformlarına kaydolmak için istenen kişisel bilgiler ile çocuklar dijital dünyada yer alıyorlar. Bu verilerin bilgisayar korsanları için bir gelir kaynağı olduğunu açıklayın.
- Çocuklar internette, bilgisayarların arkasına gizlenmiş kötü niyetli insanların bulunabileceğini bilmeli. Çocuklar ne kadar çok bilgi paylaşırsa potansiyel zarar da o kadar büyük olur.
- Çocukların dijital medyaya ya da akıllı cihazlar kullanmasına engel olmak yerine onlara belirli sınırlar koyun. Çocuklarınızı akıllı telefon sahibi yapmayı geciktirin.
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