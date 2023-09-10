Roblox bir flört oyununa dönüşüyor!

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan metaverse oyunu Roblox yetişkinlere özel flört içerikleri sunacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 11:29
Roblox bir flört oyununa dönüşüyor!
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Roblox, çocuklar için bir oyun platformu olmanın ötesine geçmeyi hedefliyor. CEO David Baszucki, Roblox Geliştiriciler Konferansı 2023'te yaptığı açılış konuşmasında, önümüzdeki beş yıl içinde platformda yetişkinlerin "binlerce" tanışıp "gerçek hayat ilişkileri" kuracağını öngördü.

GÖRÜNTÜLÜ SOHBET ÖZELLİĞİ İLE DESTEKLENECEK

Roblox, yetişkinler için özel deneyimler sunmak amacıyla yaş sınırlamaları getirmişti. Gelecek yıl, kullanıcıların daha gerçekçi avatarlar oluşturmalarına yardımcı olacak yapay zeka destekli bir araç da sunmayı planlıyor. Ayrıca, Roblox Connect adlı görüntülü sohbet özelliğini başlatarak insanların daha fazla iletişim kurmalarını sağlayacak.

CEO Baszucki'nin 10 tahmininden biri, platformun işe alım süreçlerinde kullanılacağını öngörüyor. Diğer tahminler arasında, okulların K-12 müfredatlarını Roblox ile entegre etmesi ve Roblox'un fiziksel ürünlerin satıldığı bir platform haline gelmesi gibi hedefler bulunuyor.

Roblox, özellikle son yıllarda büyük bir büyüme yaşayan ve farklı yaş gruplarından kullanıcılara hitap etmeye çalışan bir oyun platformu olarak dikkat çekiyor. Yetişkinlere yönelik deneyimler sunarak bu hedefini daha da genişletmeyi amaçlıyor.


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