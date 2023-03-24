Hyundai otomatik şarj robotu geliştirdi

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:09

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 11:09

Hyundai, elektrikli araçlar (EV) için geliştirdiği otomatik şarj robotu (ACR) ile elektrikli otomobillerin şarj bağlantı noktasındaki erişebilirlik sorunlarını ortadan kaldırıyor. ACR, şarj işlemi için istasyona gelen araca kabloyu otomatik olarak takarken aynı şekilde şarj tamamlandığında da kabloyu araçtan çıkarıyor. Yapay zekâ ile çalışan robot, araç tamamen park konumuna geldiğinde şarj portunu açmak için araçla iletişim kuruyor ve içine monte edilmiş bir 3D kamera aracılığıyla tam konumu ve açıyı hesaplıyor.

Robot daha sonra şarj cihazını alarak aracın şarj portuna sabitliyor ve şarj seansını başlatıyor. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazını çıkarabiliyor. Hatta aracın tekrar hareket edebilmesi için şarj portunun kapağını da kapatıyor.

İNSANLIĞA YARDIMCI OLACAK

ACR, özellikle karanlık ortamlarda şarj işlemini daha kolay ve rahat hale getirmeye yardımcı olacak. Aynı zamanda bu kablolar, yüksek hızlı şarj için olduğundan daha kalın ve ağır. Özellikle kadın ve engelli kişilerin daha rahat hareket edebilmeleri için bu tip robotlar yakın gelecekte insanlığa daha fazla yardımcı olacak.

Çoğu EV şarj cihazı, açık havada ve korunaksız olarak hizmet veriyor. Olumsuz hava şartlarını ve ağır kabloları göz önüne alarak değerlendiren Hyundai mühendisleri, Kore’deki ar-ge merkezinde bir elektrikli araç şarj istasyonu kurdu ve robotoun çeşitli koşullardaki performansını değerlendirdi. Ayrıca mühendisler, robotun araçları algılaması ve olası kazaları önlemesi için de lazerli sensörlerden faydalanıyor.

ACR, 31 Mart-9 Nisan'da 2023 Seoul Mobility Show'da sergilenecek ve daha sonra seri üretime geçerek dünyanın birçok ülkesinde şarj istasyonlarda kullanılmaya başlanacak.