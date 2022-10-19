Hollanda silahlı kara robotu konuşlandıran ilk NATO ülkesi oldu

19 Ekim 2022 Çarşamba, 20:15

İnsansız kara aracı (İKA) diye de nitelenen bu robotlar, Estonya merkezli savunma şirketi Milrem Robotics tarafından geliştirdi. Paletli Hibrit Modüler Piyade Sistemleri adı verilen bu makineler, tanklara benzer paletlere ve çeşitli silahları kullanabilme yeteneğine sahip.

Independent Türkçe'nin haberine göre Hollanda ordusunun yayımladığı görüntülerde İKA'ların makineli tüfeklerle donatıldığı görülüyor. Savunma teknolojilerine odaklanan Janes dergisinin aktardığına göre makineler 12 Eylül'de konuşlandırıldı.

Hollanda Savunma Bakanlığı ise bu hamleyi bir deney olarak görüyor.

4 MAKİNE YERLEŞTİRDİK

Hollanda Kraliyet Ordusu'nun Robotik ve Otonom Sistemler komutanı Sjoerd Mevissen, "Silahlı 4 makine yerleştirdik" diye konuştu:

Bildiğim kadarıyla bunu daha önce Batı'da görmedik. Makineler askeri ortamda deneysel kullanım için teslim edildi.

"Bunlar sadece bir eğitim sahasındaki denemeler değil" diyen Mevissen, sözlerini şöyle sürdürdü:

Rusların gözü ve kulakları doğrudan üzerimizde. Bu nedenle aslında yarı operasyonel bir ortamdayız.

Öte yandan, Hollanda'nın İKA'ları dünyanın gördüğü ilk robotlar değil. Estonya 2019'da Mali'de bunların silahsız versiyonunu konuşlandırmıştı.

Rus Savunma Bakanlığı da 2018'de Suriye'de silahlı İKA'lar kullanmıştı. İran'ın da kendi İKA'larını geliştirdiği biliniyor.

Hem Rusya'nın Uran-9'u hem de Estonya'nın THEMIS'i İran'ın nispeten küçük robotlarına kıyasla daha büyük ve daha ölümcül ekipmanlar taşıyabiliyor.

BOSTON DYNAMICS VE DİĞER ROBOT ŞİRKETLERİ 'SİLAHLANDIRMAYACAKLARINI' SÖYLEMİŞTİ

Örneğin Uran-9, 30 mm 2A72 otomatik top ve 4 adet 9M120-1 Ataka tanksavar güdümlü füze taşıma kapasitesine sahip.

Ancak ilk analizler Rus İKA'larının Suriye'de kontrol masasıyla bağlantısını tekrar tekrar kaybettiğini gösteriyor.

Bu arada silahlı robotlara karşı artan bir endişe ve duyarlılık da var.

Örneğin ünlü robotik firması Boston Dynamics ve bir dizi robot şirketi, ürünlerini silahlandırmayacaklarını kısa süre önce yayımladıkları bir mektupta taahhüt etmişti.

Mektupta "uzaktan veya otonom çalıştırılan, halkın yaygın olarak erişebildiği, insanların yaşayıp çalıştığı ve robotların daha önce erişemediği yerlerde gidebilen robotlara silah eklemenin yeni riskler ve ciddi etik sorunlar doğurduğu" ifade edilmişti.